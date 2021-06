Salvo, compagno morto Valentina Persia/ “Non mi sono più innamorata”

Valentina Persia è una dei sei finalisti dell’Isola dei famosi 2021. Anni fa la comica di “La sai l’ultima?” ha dovuto fronteggiare il dolore per la perdita del compagno Salvo, morto dopo appena quattro anni d’amore. La naufraga del reality di Canale 5 ha vissuto un’intensa storia d’amore con Salvatore, detto “Salvo”, un architetto di Catania, scomparso nel 2004, a causa di una malattia la cuore. “Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente”, raccontava la Persia, ospite a “Vieni da me” nel 2020. Salvo, infatti, è mancato a soli 43 anni. “Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo”, aveva aggiunto la comica. Per Valentina Persia non è stato facile affrontare la perdita di Salvo, ma ha potuto contare sull’affetto di Leo Gullotta: “Mi prendeva per il braccio, mi aiutava, mi parlava in catanese come il mio Salvo. Devo molto a lui”.

Salvo: il grande amore di Valentina Persia

Lo scorso 19 giugno 2020, in occasione del compleanno del suo Salvo, Valentina Persia ha dedicato un commosso ricordo al compagno prematuramente scomparso sul suo profilo Instagram: “Oggi avresti compiuto 59 anni… auguri Salvo mio ovunque tu sia, ma sempre accanto a me #distanze #lamortenonèniente #ciseisempre”. Anche durante la lunga permanenza sull’Isola dei famosi 2021, la comica ha avuto modo di ricordare la sua storia d’amore: “Non mi sono più innamorata, ma non perché mi sono chiusa, ma non sono mai stata una ragazza che va in giro a rimorchiare. Sono una che scappa se si innamora, ho avuto il privilegio di conoscere cosa significa amare e questa fortuna la auguro ai compagni che stanno di là e a tutti quelli che non credono nell’amore”, ha detto la Persia durante una diretta su Canale 5.

