Salvo, compagno morto Valentina Persia/ “Suo grande amore le è ancora accanto…”

Nel passato di Valentina Persia, l’esuberante naufraga dell’Isola dei Famosi, vi sono anche momenti particolarmente difficili che la comica ha sempre cercato in qualche modo di coprire con un sorriso. Tra gli altri, il grave lutto relativo a Salvo, suo ex compagno, morto a causa di un incidente nel 2004. Una scomparsa che per la Persia è stata particolarmente devastante in quanto avvenuta proprio in un momento particolarmente felice del loro rapporto che andava avanti ormai da quattro anni. La coppia aveva infatti deciso di convolare a nozze quando Salvo, architetto di professione, è venuto a mancare improvvisamente spezzando per sempre il sogno di una vita felice insieme.

La morte del compagno Salvo contribuì inevitabilmente a rappresentare anche un brusco stop nella carriera della popolare “barzellettiera” d’Italia ma fu soprattutto Leo Gullotta a darle una nuova chance con il celebre Bagaglino. “Fu proprio Leo Gullotta che mi prendeva per il braccio, mi aiutava, mi parlava in catanese come il mio Salvo. Devo molto a lui”, ha riferito la Persia in una intervista di qualche tempo fa a Vieni da me.

SALVO, COMPAGNO MORTO VALENTINA PERSIA: “UN VUOTO INCOLMABILE”

Salvo, il compagno di Valentina Persia, con la sua morte improvvisa ha segnato una svolta nella vita della comica ed oggi naufraga. Il dolore per quella perdita resta ancora molto vivo come emerso da una recente intervista della donna che tuttavia ripensa con un sorriso agli anni vissuti al suo fianco: “Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo”.

Tra le pagine del settimanale DiPiù, di recente è intervenuto anche il fratello di Valentina Persia il quale ha raccontato alcuni aspetti della dolorosa perdita del compagno: “Lui e Valentina hanno vissuto una storia bellissima. Mia sorella ha ripetuto più volte che è stato Salvo a insegnarle per la prima volta che cosa fosse l’amore, che non aveva mai provato nulla di simile prima. La morte di Salvo è stato per mia sorella un colpo devastante, durissimo”, ha svelato. Nonostante “il vuoto incolmabile” però, la comica è andata avanti, sia a livello personale che professionale. “Valentina mi ha anche detto più volte di essere riuscita farlo perché, in un certo senso, sente che il suo grande amore le è ancora accanto, che le sta ancora vicino, anche se in modo diverso da prima”, ha aggiunto il fratello.

