Ospite oggi nello studio di Quarta Repubblica per parlare del processo di beatificazione, il fratello di Salvo D’Acquisto – Alessandro – susciterà sicuramente la curiosità di molti attorno alla figura del vicebrigadiere dei Carabinieri più volte definito un eroe in virtù del suo famoso sacrificio alle truppe naziste dopo l’invasione dell’Italia: una figura spesso nominata ed omaggiata da vie, piazze e scuole in tutto il Bel Paese e sulla quale tra queste righe cercheremo di rispondere alla domanda “chi era Salvo D’Acquisto” capendo cose fece – ed ovviamente anche il perché – per meritarsi tutta l’attenzione che gli è stata dedicata nel corso degli anni.

Partendo dal principio, è bene dire che sul privato di Salvo D’Acquisto sappiamo veramente pochissime cose fuorché il fatto – certamente importante per la beatificazione – che visse tutta la sua vita con una ferma rettitudine morale ed un’incrollabile fede in Dio: nato a Napoli nel 1920, si interessò fin da subito fin dai 18 anni – dopo una breve esperienza nella bottega dello zio – alla vita nell’Arma, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri e finendo come prima occupazione in Libia; salvo poi tornare nel 1942 (dopo due anni in terra libica) in Italia per conseguire il titolo di Vicebrigadiere ed operare sul territorio di Torre in Pietra, oggi parte di Fiumicino.

Chi era e cos’ha fatto Salvo D’Acquisto: la storia dell’eroico vicebrigadiere che si sacrificò per salvare 22 persone

Fino a questo punto – salvo per la rettitudine morale e la fede, testimoniate dal non aver mai intrattenuto nessuna relazione amorosa e dalla consuetudine di pregare tutte le sere in camerata con i commilitoni – la vita di Salvo D’Acquisto sembrerà quella di moltissimi altri Carabinieri, ma per capire veramente chi era non possiamo che soffermarci sul suo sacrificio: il contesto è quello dell’Italia post armistizio di Badoglio nel 1943 quando una brigata nazista ispezionò il Catello di Torre in Pietra innescando – si suppose, per puro errore – un’esplosione che causò la morte di un soldato e il ferimento di altri due.

Salvo D’Acquisto – che in quel momento era comandata data l’assenza del suo diretto superiore – fu interrogato con la promessa che in assenza di un colpevole sarebbero stati giustiziati 22 prigionieri rastrellati a caso: dopo aver provato a sostenere la tesi dell’errore accidentale, il vicebrigadiere – capito che i rastrellamenti sarebbero diventati inevitabili – decise di farsi avanti confessando un crimine che non aveva commesso e riuscendo così ad ottenere la liberazione dei 22 ostaggi; il tutto al costo della sua stessa vita in un vero e proprio esempio di martirio.