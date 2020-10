Salvo e Francesca in crisi a Temptation Island/ Pugno all’armadio e ira per lui mentre lei…

SALVO SCONVOLTO DOPO IL FALO’ DI TEMPTATION ISLAND 2020, COSA HA VISTO?

Cosa avrà visto Salvo? Con queste parole sui social profilo ufficiale di Temptation Island 2020 abbiamo modo di vedere una spropositata reazione del giovane, new entry del programma, dopo la visione di un video della sua fidanzata Francesca. Ma cosa sarà successo così in fretta tra loro? Chi ha seguito il programma sa bene che i due sono arrivati nel villaggio solo la scorsa puntata annunciando di avervi preso parte perché convinti che la loro relazione sia ormai ad un bivio. I due stanno insieme da cinque anni e da tre stanno già convivendo ma la verve dei primi anni è svanita nel nulla e adesso stanno pensando seriamente a quale sia la destinazione giusta per loro e per il loro amore. L’arrivo a Temptation Island 2020 in corsa potrebbe non essere d’aiuto per loro per il poco tempo a disposizione ma a quanto pare Francesca è riuscita a bruciare le tappe. Cosa avrà visto Salvo di così complicato?

RABBIA E LACRIME DOPO I PRIMI PINNETTU MA POI…

Al momento è difficile dirlo ma quello che si vede nel video spoiler è che il giovane tornerà nella sua stanza e darà un forte pugno all’armadio quasi sbuffando di continuo. Il nervosismo sarà alle stelle nella nuova puntata di Temptation Island ma, dall’altro lato, non sappiamo ancora se quello che ha fatto Francesca sarà una reazione al comportamento del suo fidanzato oppure no. I due, appena entrati nel villaggio, hanno fatto subito i conti con il pinnettu con alcuni video in cui l’uno parlava dell’altra e viceversa e le dichiarazioni di Salvo avevano molto ferito Francesca che ha visto la sua intimità sventolata ai quattro venti. Dall’altro lato, però, anche lei si è data da fare rivelando ai suoi compagni di viaggio che il suo fidanzato non mette impegno nella loro relazione ormai da un anno e la loro relazione vacilla. Per scoprire il resto non ci rimane che attendere questa sera e vedere cosa ne sarà della nuova coppia del programma, se la loro crisi troverà ragione di esistere oppure sarà spazzata via.



© RIPRODUZIONE RISERVATA