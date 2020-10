Salvo e Francesca si sono lasciati?/ Lui ha chiesto scusa ma un mese dopo…

Salvo e Francesca si sono lasciati dopo Temptation Island 2020?

Chi sono Salvo Santarsiero e Francesca Merra? Sicuramente i due meno noti di Temptation Island 2020 visto che formano la coppia arrivata in corsa (sono entrati alla terza puntata) e sono usciti prima del finale dell’edizione mano nella mano, nella quinta puntata. I due sono arrivati nel programma per volere di lei che ha deciso di partecipare per capire cosa ne può essere della sua relazione, il risultato? Lacrime e prima crisi appena lei ha messo in fila le mancanze che sente da parte di Salvo e quest’ultimo ha parlato della mancanza di intimità ormai da mesi. A quanto pare i due devono sistemare queste piccole cose nel loro rapporto ma il villaggio li ha messi molto alla prova e non tanto per i single ma proprio per via di queste rivelazioni fatte agli altri protagonisti del programma. Ad andare su tutte le furie e chiedere il falò di confronto è stata proprio Francesca Merra convinta che uno schiaffo non sia solo quello che arriva dalle mani ma è soprattutto quello che arriva con le parole e lui gliene ha dati davvero tanti parlando di quello che accade nella loro camera da letto.

Lui ha chiesto scusa ma un mese dopo il falò di confronto di Temptation Island 2020…

Giunti al falò lei è stata dura perché avendo sentito la mancanza di un padre, vuole accanto un uomo che la sorregga e la protegga e non uno che si mette a giocare alla Play o a fare i dispetti appena può. Nonostante le sue dure parole Salvo si è presentato al tronco già pronto a fare un passo indietro confermando che il sentimento che prova per lei non è mai svanito, anzi, e che quindi ha intenzione di uscire con lei e darle tutto quello che le è mancato in quest’ultimo periodo. Sono state proprio queste le parole che hanno conquistato Francesca Merra che lo ha subito abbracciato sorridendo lasciando poi il programma con lui mano nella mano. Cosa sarà successo dopo il saluto ad Alessia Marcuzzi? Sarà Temptation Island a rivelare questa sera cosa ne è stato dalla coppia dopo la fine delle riprese e con il ritorno alla vita di tutti i giorni tra famiglia e lavoro. Staranno ancora insieme?



