Salvo e Francesca, Temptation Island/ Cosa c’è nel video per lei? Sconvolta al falò dopo…

SALVO E FRANCESCA IN CRISI DOPO POCHI GIORNI A TEMPTATION ISLAND 2020?

Salvo e Francesca sono gli ultimi arrivati di Temptation Island 2020 ma quello che possiamo dire è che i due di certo non si stanno risparmiando o, almeno, lui non di certo. Le prime immagini che ci regalano le anticipazioni della puntata di questa sera, mostrano Francesca senza parole al falò dopo la visione di un video che la sconvolge. La bella fidanzata respira a fatica, restituisce il computer ad Alessia Marcuzzi e tornare a sedere facendo dei respiri profondi fino a che gli occhi non diventano lucidi. Purtroppo le anticipazioni non rivelano cosa abbia visto di preciso la nuova arrivata nel programma ma sicuramente da adesso in poi le cose per lui e la fidanzata potrebbe complicarsi irrimediabilmente. Già nella scorsa puntata, il giovane, parlando con gli amici, ma consapevole di essere ripreso dalle telecamere, ha raccontato che l’amore in una coppia non può bastare da solo, che ci vuole qualcosa di più, quel qualcosa che fa la differenza tra vivere e sopravvivere.

LE RIVELAZIONI DI SALVO CHE HANNO SCONVOLTO FRANCESCA

A Temptation Island 2020, Salvo poi va ancora più a fondo e racconta di avere una ‘fi*a pazzesca a lavoro’, una ragazza che lo stuzzica, lo tocca e gli dice esplicitamente cosa vuole da lui, e allora cosa fare? Non si capisce bene se questa confessione sia stata studiata (perché farla sotto gli occhi delle telecamere) oppure no, fatto sta che sin da subito la strada di Salvo e Francesca è stata in salita, almeno da parte della bella fidanzata. A quanto pare i due non vogliono continuare ad essere infelici e sono a Temptation Island 2020 per provarlo. Se da una parte c’è lui pronto a capire se questa vita con Francesca possa ancora renderlo felice, dall’altra c’è lei che sin da subito si è sciolta in lacrime consapevole del fatto che forse questa relazione la sta tenendo in piedi solo lei visto che lui, alla prima occasione, scappa via pensando alle avances e alle donne fuori anziché ai problemi che ha con la sua fidanzata. Come finirà adesso per loro nella nuova puntata in onda questa sera del programma?



