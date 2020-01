Salvo, ex fidanzato morto Valentina Persia/ Chi è? “Era una persona fantastica”

Si chiamava Salvo l’ex fidanzato di Valentina Persia. Non un volto dello spettacolo ma un architetto. I due erano molto innamorati ma nel 2004 l’uomo è venuto a mancare all’improvviso. Il dramma dell’attrice e comica è stato davvero immenso: Valentina e Salvo stavano insieme da circa 4 anni e mancava poco tempo al loro matrimonio. In un’intervista di qualche tempo fa, Valentina Persia ha espresso tutto il suo dolore in parole comunque ricca di stima e amore per il suo Salvo.

Valentina Persia: “Salvo era una persona fantastica!”

“Sono single perché così sono andate le cose. – ha dichiarato Valentina Persia – Ho avuto delle parentesi piuttosto dolorose nella mia vita, poiché ho subìto un abbandono. Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente; il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l”amore, l”ho avuto per quattro splendidi anni: ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo. Lui era una persona fantastica che adorava il mio modo di fare e rideva delle mie battute; e soprattutto gli piaceva che io facessi sorridere la gente.”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA