Salvo, fratello Luigi Mastroianni/ “Mi hanno accusato di sfruttarlo ma io..”

Salvo e Luigi Mastroianni sono due fratelli molto noti al pubblico di Canale5 e Uomini e donne e oggi a Verissimo si parlerà proprio del loro rapporto soprattutto adesso che l’ex tronista ha scritto un libro dedicandolo proprio a lui e a quello che nella vita hanno fatto e vissuto insieme. Le cose per loro non sono state sempre rose e fiori proprio perché Salvo è un ragazzo speciale con la sindrome di Down e questo li ha messi spesso a dura prova vittime di bullismo, le stesse cose di cui il siciliano ha deciso di parlare nel suo libro andando incontro ad una serie di critiche e problemi con tutti quelli che lo hanno accusato di usare “e sfruttare” il fratello per visibilità e non solo per il suo sforzo editoriale ma anche sui social dove spesso appaiono insieme.

Luigi Mastroianni, Verissimo/ Lotta contro il bullismo in nome dell'inclusione ma..

Salvo, fratello Luigi Mastroianni, chi è e com’è il loro rapporto?

Proprio il giorno della scelta di Luigi a Uomini e Donne, il siciliano ha presentato al grande pubblico il fratello minore Salvo pronto a supportalo nel momento di prendere una decisione importante. Il loro rapporto è apparso subito intenso tanto che Luigi ha parlato di lui commosso facendo finire in lacrime anche la tronista Sara Affi Fella che poi è entrata nelle loro vite seppur cosciente di averli poi presi in giro. In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, lo stesso Luigi ha spiegato: “La seconda notte in cui ha iniziato a far parte della nostra famiglia ho insistito per dormire con lui nella culla” e da allora le cose tra loro sono rimaste sempre in questo modo: “Tante volte penso a come sarebbe la mia vita senza di lui. Lui è unico, lui mi capisce e mi comprende. Lui non sa parlare bene, ma sa darmi dei consigli”.

