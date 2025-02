Salvo Montalbano, personaggio televisivo e letterario, è protagonista dei romanzi gialli di Andrea Camilleri e delle serie televisive Rai che sono nate in seguito. Ma chi è Salvo Montalbano? Si tratta di un commissario di polizia che dopo essersi laureato in giurisprudenza ha deciso di dedicarsi alla carriera in polizia, avviata intorno ai trent’anni, conducendo prima un apprendistato che lo ha portato a diventare vicecommissario in un paese della provincia di Enna, per poi trasferirsi a Vigata, cittadina in provincia di Montelusa. Si tratta di due nomi di fantasia che però corrisponderebbero alla cittadina di Porto Empedocle, che si trova in provincia di Agrigento.

La cittadina di Porto Empedocle è quella che ha dato i natali proprio ad Andrea Camilleri, siciliano nel sangue e nel cuore. Tornando a Salvo Montalbano, il commissario vive in una villetta sul mare nella frazione di Marinella. Abitualmente vive con Livia Burlando, la sua fidanzata, nel quartiere di Boccadasse a Genova. Montalbano viene descritto da Camilleri come un uomo molto disordinato: fortunatamente ad aiutarlo c’è Adelina Cirriciniò, donna di servizio e bravissima cuoca anche se un po’ scorbutica.

Salvo Montalbano, chi è: carattere introverso e privo di ambizione

Salvo Montalbano è un commissario molto bravo nel suo lavoro, che riesce a risolvere degli intrighi molto complicati e difficili. È privo di ambizione, tanto da rifiutare numerose promozioni. Nonostante il suo carattere sia schivo e introverso, è anche un buon amico e crede fortemente nella giustizia.

Il commissario Montalbano è comparso per la prima volta nel romanzo del 1994 di Andrea Camilleri “La forma dell’acqua” ed è sempre stato interpretato da Luca Zingaretti, mentre nella serie tv “Il giovane Montalbano” ad interpretare il personaggio c’è Michele Riondino. Da come si evince nei romanzi scritti dallo scrittore siciliano classe 1929, Salvo Montalbano è nato il 6 settembre del 1950 a Catania.

