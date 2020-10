Salvo Santarsiero e Francesca Merra/ “Temptation Island 2020? Utile per noi ma..”

E alla fine sembra proprio che Salvo Santarsiero e Francesca Merra siano felici e contenti dopo Temptation Island 2020 e che quello che è successo era già scritto visto che i pettegoli e i gossippari sono andati subito alla ricerca di dettagli sulla loro vita privata trovando qualcosa di davvero interessante. Secondo coloro che amano un po’ i pettegolezzi sembra che lei sia a capo dell’azienda dove lavora lui e questo renderebbe le cose complicate tra loro, anche il possibile addio. Per fortuna alla fine non ce n’è stato bisogno visto che Salvo e Francesca sono usciti da Temptation Island 2020 fidanzati e ancor innamorati ma lui a Uomini e donne Magazine ha ammesso: “ho capito che Francesca stava soffrendo” e se tornasse indietro modificherebbe un po’ il suo comportamento specialmente le rivelazioni sui loro rapporti intimi.

SALVO E FRANCESCA PRONTI A RICOMINCIARE MA…

Dall’altro lato, invece, Francesca Merra ha capito tante cose anche di lei stessa in riferimento al suo rapporto con Salvo ed è anche convinta di una cosa: “non ci sarà mai nessuno che ti amerà come ami te stessa”. Al falò di confronto è arrivata “delusa da ciò che avevo visto” ma adesso sembra pronta a ricominciare il loro cammino insieme con quello che nell’intervista definisce il suo confidente, colui che condivide le sue gioie e c’è anche nel momento in cui è necessario asciugare le lacrime. La nuova puntata di Temptation Island potrebbe rivelare altro visto che scopriremo cosa è successo alle coppie dopo la fine del programma.



