Il conduttore Salvo Sottile è uno dei protagonisti della trasmissione Ciao Maschio. L'uomo non ha avuto un'infanzia facile, alle prese con il bullismo.

Il noto conduttore Salvo Sottile sarà uno degli ospiti della trasmissione Ciao Maschio, programma tv che andrà in onda sabato 15 Novembre 2025. Tante curiosità per l’uomo che si racconterà tra lavoro e vita privata ed emergeranno sicuramente precedenti relativi a ciò che è accaduto durante la sua carriera. Ma chi è Salvo Sottile.

Salvo Sottile nasce a Palermo il 31 Gennaio 1973, figlio del capocronista del quotidiano Giornale di Sicilia. Fin da giovanissimo decide di seguire le orme del padre e inizia a scrivere con la testata La Sicilia a 16 anni, pian piano la sua crescita e realizza cosi servizi poi per Canale 5. Nel 1992 Enrico Mentana cosi lo porta a Fininvest e Salvo si occupa della Sicilia.

Salvo inizia a collaborare con il Tg5 e poi per alcuni dei telegiornali Rai, collabora con testate come Epoca, Il Tempo e poi come Panorama e dal 1994 è iscritto all’Albo dei giornalisti. Non solo giornalista in quanto è anche scrittore, Salvo poi è diventato uno dei volti Mediaset occupandosi della conduzione di Quarto Grado. Si occupa della conduzione di diverse trasmissioni.

Salvo Sottile e le rivelazioni sulla sua infanzia

Non è stata un’infanzia semplice per Salvo Sottile che ha raccontato in più occasioni di aver avuto problemi legati al peso e soprattutto al bullismo. E lui ha raccontato da Nunzia De Girolamo: “Ero un bambino molto fragile, sono stato bullizzato perchè andavo a scuola ed ero abbastanza soprappeso, venivo preso in giro dai miei compagni”.

E Salvo ha proseguito raccontando un episodio che ogni tanto lo turba: “Mia mamma mi lasciava con il pallone davanti ad una scuola ed io restavo con questo pallone, per non scontentare mia madre, da solo per ore fino a quando non mi tornava a prendere. Loro non volevano giocare con me, neanche si avvicinavano”.

Salvo Sottile ha affrontato questa battaglia con il bullismo e si è battuto per questo problema che troppo spesso viene sottovalutato. L’uomo ha proseguito: “Devi avere le spalle forti perchè non tutti i ragazzini sopportano, c’è anche chi non sopporta e purtroppo va a finire che fa una brutta fine”.