Salvo Sottile si scaglia contro Albina Perri (direttrice di Giallo), lei commenta: "Da querela". Lui l'attacca di nuovo: "Da te bufale e fango sui Poggi"

Sullo sfondo dell’indagine sul delitto di Garlasco si sta consumando un duro dibattito giornalistico per il modo in cui i media si stanno occupando del caso: dallo sfogo di Milo Infante a Ore 14 per il caos che si è scatenato attorno a Marco Poggi, all’ira di Selvaggia Lucarelli, che si è scagliata contro Gianluca Zanella di DarkSide. Ora tocca ricostruire le tensioni tra Salvo Sottile e Albina Perri, dovute a un servizio controverso sull’omicidio di Chiara Poggi.

Tutto è partito da un articolo pubblicato dal settimanale Giallo, diretto dalla Perri, in cui si sosteneva che Marco Poggi, fratello della vittima, non fosse in vacanza con i genitori il giorno del delitto di Garlasco. Questo dettaglio, se fosse stato vero, avrebbe potuto alimentare sospetti su di lui.

Ma non lo è: infatti il giornalista Salvo Sottile, che conduce Far West in Rai, su Facebook ha pubblicato una foto del fratello di Chiara Poggi con il padre in Trentino, proprio durante le vacanze in questione, per smentire e smontare la notizia di Giallo. Ma non si è limitato a questo: infatti ne è nato un botta e risposta.

Salvo Sottile, nel suo post social, ha accusato Albina Perri e il suo settimanale di diffondere notizie inventate solo per vendere copie e di colpire ingiustamente una famiglia già devastata dal lutto: “La Perri chieda scusa alla famiglia Poggi per avere ricoperto di sospetti il fratello di Chiara e la smetta una buona volta di inventare falsi scoop sulla copertina di un giornale che ormai ha un’attendibilità e una credibilità pari a zero“.

IL BOTTA E RISPOSTA TRA SALVO SOTTILE E ALBINA PERRI

Non si è fatta attendere la replica della direttrice, intervenuta direttamente nei commenti, scrivendo che il titolo usato da Sottile era “da querela“, perché potenzialmente diffamatorio.

Il giornalista non ha placato i toni né smorzato la polemica, anzi ha rincarato la dose nei commenti e in un filmato successivo, accusando la collega di aver già diffuso notizie false in passato, come quella di un audio delle sorelle Cappa che, secondo Giallo, avrebbero detto di aver “incastrato Alberto Stasi“, l’allora fidanzato di Chiara Poggi, che è stato condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco.

Oltre ad aver denunciato la mancanza di verifica delle fonti da parte del settimanale, Sottile ha invitato più volte Perri a chiedere scusa alla famiglia Poggi, concludendo con una riflessione generale sulla necessità di verificare le notizie prima di pubblicarle e lanciando un appello a lettori e telespettatori affinché non credano ciecamente a tutto ciò che si legge, perché bisogna mantenere sempre un atteggiamento critico.