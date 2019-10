Salvo Sottile contro Alessandro Siani/ “Comico? Non fa ridere e fa battute banali”

Prima di ieri, accostare i nomi di Salvo Sottile e Alessandro Siani non avrebbe avuto particolare senso. Nelle ultime ore tutto è però cambiato a causa di un inaspettato quanto sorprendente intervento fatto dal giornalista sul comico napoletano. Siani, domenica scorsa, è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa e proprio durante la diretta è arrivato il messaggio di Salvo Sottile. Il conduttore ha utilizzato i propri profili social per comunicare il suo pensiero su Siani: “Ho ascoltato Alessandro Siani da Fazio. – esordisce Sottile, che poi lancia la sua accusa – Siani è un non comico, uno che non fa ridere neanche se ci si mette d’impegno. Fa Battute di una banalità rara e con quella verve e quella enfasi rende il napoletano fastidioso quando invece e’ caldo e ammaliante . Io me lo ricordo solo a Sanremo, quando prese in giro un bambino sovrappeso seduto in platea. Veri comici cercasi!”

Salvo Sottile attacca Alessandro Siani: c’è dell’altro?

Critiche abbastanza pesanti quelle che Salvo Sottile rivolge ad Alessandro Siani e che per ora non hanno trovato alcuna replica da parte del comico napoletano. E molti, di fronte a questo attacco, hanno però storto il naso. Secondo alcuni, dietro queste parole del giornalista ci sarebbe qualcosa di non raccontato. E lo chiarisce uno dei tanti commenti scaturiti dal post di Sottile: “Però mi sembra strano che un giornalista del calibro di Salvo Sottile, all’improvviso si metta a criticare Siani. Qualcosa sarà accaduto… vediamo!” scrive un utente. Che abbia ragione? Al momento la vicenda sembra essersi chiusa col commento di Sottile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA