Salvo Sottile e Franco Di Mare, lite sui social/ Gravi accuse tra molestie e minacce…

Volano stracci in casa Rai. Sui social è andata in scena una lite accesa tra Franco Di Mare e Salvo Sottile. Tutto è cominciato da un tweet del direttore di Rai 3, che ha pubblicato un video di Striscia la Notizia che è risalente ad un episodio del 2004. Il riferimento è alle accuse di molestie che furono mosse proprio contro Di Mare, il quale ha spiegato di aver querelato il programma di Canale 5. Quindi, oltre condividere il video ha scritto: “2004, 18 anni fa. Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati”.

A questo punto ha preso la parola Salvo Sottile, che ha ripreso il post e fatto un collegamento con il caso Memo Remigi: “Possibile che esistano ancora credenze mesozoiche secondo le quali toccare il cul. a una donna (per giunta in tv) è’ “solo uno scherzo”? Ma che messaggio passa così? Che se scherzi puoi farlo? Io (anche) da telespettatore li trovo “scherzi” di pessimo gusto”.

LITE TRA SALVO SOTTILE E FRANCO DI MARE: ACCUSE CHOC

La replica di Franco Di Mare a Salvo Sottile non si è fatta attendere. “Prima o poi convincerò una mia ex collaboratrice che riceveva pressioni telefoniche indesiderate da un ex conduttore di rai tre a raccontarlo pubblicamente. Ci faremo risate mesozoiche”. Ne è scaturito un botta e risposta acceso e velenoso: “Siamo pronti. Invece altre donne che ricevevano attenzioni e sms indesiderati da un altro “ex” col vizietto delle minacce da mafioso di terza fila mi risulta, siano pronte a raccontarlo prestissimo… sai che risate! Arriviamo al paleolitico!”.

La lite è poi terminata solo perché Salvo Sottile ha deciso di bloccare l’account di Franco Di Mare, come spiegato proprio da quest’ultimo: “L’australopiteco mi ha bloccato. Mannaggia…”. Il clima è piuttosto incandescente in casa Rai. I rapporti tra i due sono ai minimi dal 2020, quando Salvo Sottile fu sostituito a “Mi Manda Rai Tre” proprio da Franco Di Mare. “L’unica cosa che mi dispiace è che non mi ha mai parlato chiaramente. Lo consideravo un amico”, commentò il conduttore. La replica di Franco Di Mare fu altrettanto dura.

2004, 18 anni fa. Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati pic.twitter.com/oG3Oa8ieG3 — Franco Di Mare (@francodimare) October 29, 2022

Possibile che esistano ancora credenze mesozoiche secondo le quali toccare il cul. a una donna (per giunta in tv) è’ “solo uno scherzo”? Ma che messaggio passa così ? Che se scherzi puoi farlo? Io (anche) da telespettatore li trovo “scherzi” di pessimo gusto. https://t.co/hENtxTkzRQ — Salvo Sottile (@salvosottile) October 30, 2022

Siamo pronti. Invece altre donne che ricevevano attenzioni e sms indesiderati da un altro “ex” col vizietto delle minacce da mafioso di terza fila mi risulta, siano pronte a raccontarlo prestissimo..sai che risate! Arriviamo al paleolitico! — Salvo Sottile (@salvosottile) October 30, 2022

L’australopiteco mi ha bloccato. Mannaggia… — Franco Di Mare (@francodimare) October 30, 2022













