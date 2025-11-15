Salvo Sottile è un giornalista che prenderà parte alla trasmissione tv Ciao Maschio. L'uomo è sempre stato molto riservato

Salvo Sottile sarà uno degli ospiti della trasmissione Ciao Maschio, programma in onda sabato 15 Novembre 2025. Parliamo di uno dei giornalisti più importanti a livello nazionale, un conduttore che svolge questo lavoro addirittura da quando aveva 16 anni, e molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata.

Per quel che riguarda la sua vita privata Salvo Sottile è sempre stato molto riservato, sono trapelate alcune notizie ma l’uomo ha cercato di essere molto discreto ed anche sui social è davvero molto attento a non far sapere cose relative alla sua vita, a partire dal suo matrimonio e in generale della sua famiglia.

Per molti anni Salvo Sottile è stato legato e poi sposato con la giornalista Sarah Varretto, persona dal quale ha avuto poi anche due figli. La loro storia è poi finita, i due hanno condiviso gran parte della propria vita insieme ed hanno due figli, Giuseppe di 21 anni e Maya di 15 anni, anche se non ne hanno mai parlato ufficiosamente.

Le ultime sulla vita privata di Salvo Sottile

Salvo Sottile ha sempre mantenuto grande riserbo riguardo il suo matrimonio e fu Dagospia a lanciare la bomba ma spiegare allo stesso tempo che i due si sono lasciati in buon modo e continuando a restare in ottimi rapporti. E’ passato tanto tempo e in molti si chiedono ora se Salvo Sottile sia single o abbia ancora una compagna. E sono arrivati alcuni rumors a riguardo negli ultimi mesi.

Non c’è ufficialità visto la conferma del riserbo da parte dell’uomo ma Salvo Sottile dovrebbe essere legato a Lucia Borgonzoni, nota politica e sottosegretario al Ministero della Cultura per quel che riguarda il Governo Meloni. Salvo è molto riservato ma il quotidiano Diva e Donna ha pubblicato mesi fa foto della coppia insieme, in diverse circostanze.

Diverse foto che li vede entrambi in atteggiamenti familiari, al parco con il cane o anche in sella alla moto e in generale i due sembrano avere un rapporto molto intimo. Sono passati ma non ci sono mai state dichiarazioni ufficiali o determinate cose che fanno però pensare a questa cosa.