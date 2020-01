Salvo Sottile “Renzi mi cita in tribunale”/ “Ho solo espresso solidarietà a Formigli”

Salvo Sottile portato in tribunale da Matteo Renzi: a renderlo noto è il giornalista con un tweet senza mezzi termini. «Il senatore Matteo Renzi mi ha citato in tribunale per questo tweet che avevo fatto per dare la solidarietà a Corrado Formigli. Non capisco perché Renzi si sia sentito chiamato in causa visto che non l’ho mai citato né ho fatto riferimenti a lui o al suo partito. Ma tant’è!», ha spiegato il volto di Mi manda Rai 3, pubblicando poco dopo un’immagine del post “incriminato”: «Chissà chi muove la manina che mette in rete i dettagli della vita di Corrado Formigli. Ma a naso mi sembra un messaggio mezzo mafioso, un avviso ai giornalisti (tutti): ‘Attento a bussare in casa mia, a farti i fatti miei, che io poi faccio vedere casa tua’. Copyright (totò Riina)».

SALVO SOTTILE: “RENZI MI CITA IN TRIBUNALE”

Il tweet condiviso da Salvo Sottile ha raccolto tantissimi “like” e commenti nel giro di poche ore, a partire dalla risposta di Selvaggia Lucarelli: «Ha deciso di querelare tutti i giornalisti, è arrivato alla lettera S. Buono a sapersi». Ricordiamo che la lite tra Corrado Formigli e Matteo Renzi a Piazzapulita ha avuto delle ripercussioni per il giornalista: il giorno successivo alla messa in onda dell’intervista, alcune immagini della sua abitazione sono state diffuse sui social network e condivise anche da alcune pagine con il logo di Italia Viva, il nuovo partito dell’ex premier dem.

Il senatore @matteorenzi mi ha citato in tribunale per questo tweet che avevo fatto per dare la solidarietà a @corradoformigli Non capisco perché Renzi si sia sentito chiamato in causa visto che non l’ho mai citato ne ho fatto riferimenti a lui o al suo partito. Ma tant’è ! pic.twitter.com/pRlc4hz2SM — Salvo Sottile (@salvosottile) January 28, 2020





