Salvo Veneziano “Alex Belli? Mezza violenza su Soleil”/ “Gf Vip schifo con Signorini”

Salvo Veneziano torna ad attaccare il Grande Fratello Vip, stavolta per gli sviluppi a cui ha portato il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Le immagini del tentativo di menare a trois di Alex Belli hanno fatto il giro dei social e sono state rilanciate anche dall’ex concorrente del reality, il quale si è aggiunto alla lista di coloro che si sono sentiti “disturbati” dal video. A molti non è piaciuta l’insistenza dell’attore con Soleil Sorge in un momento nel quale peraltro la ragazza non sembrava affatto lucida a causa dell’alcol bevuto all’interno della Casa del Gf Vip.

«Che gente di… ma secondo voi, questa è gente da mettere in un reality su Canale 5? Ma sono sconvolto. Ma qui vanno licenziati tutti», ha scritto Salvo Veneziano in un post su Instagram. Ha poi rincarato la dose nei commenti, partecipando così con i suoi follower alla discussione che ha generato il suo intervento. «Sinceramente mi sembra mezza violenza sessuale questa… Però ormai si può tutto», ha aggiunto Salvo su Instagram. Poi per rendere ulteriormente l’idea di quel che volesse dire, che è comunque molto chiaro, l’ex gieffino ha rilanciato: «Gente malata».

SALVO VENEZIANO CONTRO GF E ALFONSO SIGNORINI

Ma in un video Salvo Veneziano è andato oltre, lasciandosi andare pesantemente il Grande Fratello Vip, dagli autori al conduttore. «Da questa mattina sto vedendo che stanno cercando di fare sulla pagina ufficiale del Grande Fratello una santificazione: il “bacio appassionato”, la “passione”. Questa è depravazione. E penso che sia giunto il momento di chiudere i battenti». C’era da aspettarselo quando è stato concesso ad Alex Belli di tornare nella Casa secondo l’ex gieffino. «Come mai mettono dentro questa coppia con gusti particolari? Volete che succeda tutto ciò. E ieri è successo. Naturalmente i ragazzi sono stati accompagnati da una festa e fiumi di alcol, quindi la colpa sarà dell’alcol. Ma poi come si fa a dare dell’alcol in un programma? Come si può trasmettere l’immagine di persone ubriache?».

Ciò anche alla luce del fatto che negli ultimi anni la produzione si è rivelata molto severa: «Negli ultimi due anni sono diventati moralisti. Per fare due punti in più di ascolti avete trasformato il programma in uno schifo totale. E la rete permette di mandare in onda queste schifezze. Amore libero? Qui stiamo parlando di orge, se*so di gruppo, non parliamo di amore tra due uomini e due donne. Ma la colpa sarà dell’alcol». Infine, la stoccata ad Alfonso Signorini: «Il conduttore ha trasformato a sua immagine e somiglianza il Grande Fratello».

