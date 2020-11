Salvo Veneziano attacca Signorini/ “Deve lasciare la conduzione del GF Vip, vai via!”

Salvo Veneziano è furioso. Il mancato provvedimento disciplinare nei confronti di Francesco Oppini per le sue brutte frasi su Dayane Mello e Flavia Vento ha scatenato la reazione di Veneziano che lo scorso anno, per tale motivo, è stato invece squalificato. In diretta su RTL 102.5 News con Francesco Fredella, Salvo ha espresso senza filtri il suo pensiero, attaccando Alfonso Signorini. “Non sono arrabbiato, sono arrabbiatissimo! – ha esordito – Dopo che ho sentito il discorso di Alfonso Signorini ieri e, naturalmente, tutti i messaggi che mi sono arrivati su Instagram dalle varie persone… secondo Signorini le parole di Francesco non vanno intese letteralmente ma come un linguaggio di un branco. La mia domanda è: invece le mie?” Salvo ha infatti notato una mancanza di equità nelle scelte della redazione del Grande Fratello Vip.

Salvo Veneziano furioso con Alfonso Signorini: “Ci sono concorrenti più tutelati!”

Salvo Veneziano ha continuato nel suo acceso sfogo contro Signorini su RTL 102.5 dichiarando: “Oppini non è stato eliminato perché lui si comporta bene con la fidanzata ed è un bravo ragazzo. Quindi questo cosa significa? Che Salvo Veneziano tratta male la moglie? Dopo che è anche andata in trasmissione a difenderlo e dopo 25 anni di matrimonio?” si è dunque chiesto. Così ha lanciato la chiara accusa al programma e al conduttore: “Ci sono sicuramente concorrenti più tutelati. Ci sono due pesi e due misure, a noi ci hanno portato in un centro antiviolenza! Praticamente ci hanno buttato in pasto ai lupi e questa è la cosa che mi fa più rabbia!” E sugli opinionisti: “ricordo che Pupo ha preso le mie difese mentre Signorini, al suo solito, gli ha messo un tappo in bocca. Le parole di Alfonso Signorini mi hanno offeso sia come uomo che come marito e padre!” Così lancia l’appello finale: “Signorini vai via dal Grande Fratello Vip e lascia la conduzione a qualcun altro!” Ci chiediamo come replicherà adesso il conduttore…



© RIPRODUZIONE RISERVATA