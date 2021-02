Salvo Veneziano contro Mario Balotelli/ “Attacca Alda D’Eusanio, Parla lui? Vogliamo ricordare cosa ha…”

Anche Mario Balotelli ha commentato l’uscita infelice fatta nelle ultime ore da Alda D’Eusanio, nuova concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La giornalista durante la serata persiana, rispondendo a Carlotta Dell’Isola che ha detto: “Pesce bianco, qua si pensa solo a mangiare”, ha replicato: “Perché vedi qualche ne*ro?”. Tantissimi utenti su Twitter hanno criticato la giornalista, tra questi anche l’ex gieffino Enock Barwuah, fratello Mario Balotelli, che in una serie di Instagram Stories, ha detto: “È inutile squalificare una persona per poi vederla dopo, quando esce, girarsi tutti i programmi televisivi. Perché tanto sarà così. Servono delle sanzioni in cui tu, quando te ne esci fuori con questi termini, in televisione non ci vai più”. Poco dopo anche Mario Balotelli ha scritto sui social: “Perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora?”. E ha aggiunto questa frase in rosso: “Fuori da qualsiasi programma a vita”.

Salvo Veneziano difende Alda D’Eusanio dalle critiche di Mario Balotelli

Le parole di Mario Balotelli hanno suscitato la reazione dell’ex gieffino Salvo Veneziano, che ha lanciato sui social una frecciatina al calciatore: “Parla Balotelli? Vogliamo ricordare cosa ha detto Balotelli quando è stato ospite al Grande Fratello Vip? La D’Eusanio ha fatto uno scivolone, sicuramente verranno presi provvedimenti come hanno fatto con tutti, a parte Oppini… a parte Samanta De Grenet a parte i cocchi di Alfonzino. Ma sentire Balotelli che deve essere bannata a vita dalla TV noooooo”, ha scritto su Instagram. Salvo fa riferimento alla battuta spinta rivolta a Dayane Mello quando Balotelli è stato ospite nella casa del Grande Fratello Vip 5. Super Mario aveva poi chiesto scusa sui social: “Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi”. La modella brasiliana, invece, aveva così commentato le parole dell’ex fiamma: “Quel che ha detto Mario sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA