Salvo Veneziano lancia una frecicatina a Cristina Plevani prima del debutto di quest'ultima come opinionista del Grande Fratello.

Salvo Veneziano e Cristina Plevani sono stati, insieme a Pietro Taricone, i finalisti della prima, storica edizione del Grande Fratello. A distanza di 25 anni da quella finale che ha cambiato la vita della televisione italiana ma anche degli stessi protagonisti, Salvo Veneziano ha lanciato una frecciatina a Cristina Plevani che torna in tv come opinionista del Grande Fratello insieme a Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. “Cristina è stata furba… è furba”, ha dichiarato Salvo ai microfoni del Corriere della Sera ricordando l’avventura vissuta nella casa in cui Cristina avrebbe conquistato il pubblico facendo il ruolo della “vittima”.

Delitto di Garlasco, caccia a intermediari tra famiglia Sempio e Venditti/ "Nel mirino appunti, file e chat"

Salvo, poi, tornando indietro nel tempo, ricorda una promessa che Cristina avrebbe fatto a lui e a Pietro Taricone che, a quanto pare, la Plevani non avrebbe mai mantenuto, ma qual è la promessa di cui parla Veneziano?

Salvo Veneziano svela la promessa che avrebbe fatto Cristina Plevani

Stando a quello che ha raccontato Salvo Veneziano al Corriere della Sera, Cristina gli avrebbe promesso di dargli una parte del montepremi vinto con la vittoria al Grande Fratello. “Con Cristina e Pietro ci eravamo impegnati: chiunque avesse vinto avrebbe dato 50 milioni a ciascuno degli altri due”, ha raccontato.“Chiaramente se li è tenuti tutti per sé e ha anche negato che avessimo preso questo accordo”.

Fallito attentato allo Stadio Olimpico, cos'è successo nel '94/ A Cose Nostre la storia della scampata strage

Veneziano ha poi spiegato che Cristina, nel documentario realizzato per l’anniversario del Grande Fratello, ha dichiarato che Pietro le disse di non volere nulla “ma questo non possiamo sapere se è vero. Mica stupida”, ha chiosato. Infine, sul ruolo di opinionista della Plevani ha detto: “Bravissima in tante cose, ma non è fatta per fare l’opinionista”.