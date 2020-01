Salvo Veneziano “Parole di Fernanda e Barbara sono iperbole”/ Video “Io invece…”

Salvo Veneziano torna a parlare della sua squalifica dal Grande Fratello Vip dopo i fatti accaduti a pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. L’ex concorrente della prima storica edizione del reality show di casa Mediaset aveva parlato con toni decisamente inappropriati dell’altra concorrente, Elisa De Panicis, venendo poi cacciato dallo stesso show. Oggi, attraverso il proprio profilo Instagram, Salvo ha voluto ridere nuovamente la sua, alla luce anche delle dichiarazioni sicuramente non simpatiche rilasciate nel corso della puntata di ieri da Fernanda Lessa e da Barbara Alberti, altre due inquiline della casa del Gf, verso Antonella Elia e Pasquale. Salvo esordisce così sui social: “Barbara Alberti ‘faccia di assassino’. Naturalmente iperbole. Fernanda ‘Posso alzare le mani? Posso picchiare?’. Naturalmente iperbole. Salvo Veneziano ‘Scannare’, non iperbole, quindi, omicida, maltrattamento alle donne, un carnefice, una pecora sacrificale questo è Salvo Veneziano”.

SALVO VENEZIANO “PUPO HA PROVATO A DIFENDERMI…”

Nel corso della puntata serale di ieri del Grande Fratello, l’opinionista Pupo si è così schierato dalla parte di Salvo: “Vedere questa sera Pupo difendermi è stato davvero una gioia – ha proseguito il 2re delle pizze” – ha preso la mia difesa ma come avete visto tutti non gli è stato permesso, gli hanno messo un tappo in bocca, quindi grazie Pupo”. Poi Veneziano ha concluso il suo filmato di sfogo così: “Ricordatevi questa parola, iperbole, non è per tutti però, è solo per qualcuno. Per gli altri non è iperbole, per gli altri è femminicidio, scannare è femminicidio. Grazie Pupo, buonanotte”. Il video ha toccato in poco tempo 2000 visualizzazioni ed ha ricevuto numerosi commenti, fra chi lo difende e chi invece lo accusa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA