Salvo Veneziano, rivelazione choc/ “Il mio matrimonio con Giusy è finito”

Salvo Veneziano e la fine del suo matrimonio con Giusy: “Abbiamo chiuso”

Salvo Veneziano, noto per aver partecipato alla primissima edizione del Grande Fratello, ha annunciato la fine del suo matrimonio con Giusy. La sua dolce metà, con la quale ha avuto una relazione per ben 27 anni, è stata la sua luce nei momenti di difficoltà.

Qualcosa, però sembra essersi rotto e non è più possibile rimediare: “Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non durano per sempre. Solo nelle favole”. Queste le parole di Salvo Veneziano su Instagram, dove l’ex gieffino allega una foto di lui e Giusy insieme. Dopo il reality show che lo ha reso noto, il pizzaiolo ha avuto un periodo di crisi che è riuscito a superare proprio grazie alla sua dolce metà. Non c’è modo di sapere cosa sia esattamente successo tra i due, ma di certo non è stato possibile rimediare.

I commenti dei suoi follower sono stati di incredulità su questa notizia: “Ma stai scherzando” dice un utente e anche altri si uniscono a questo tipo di esternazione.

Qualche mese fa Salvo Veneziano aveva avuto un’altra batosta dalla vita, in questo caso, lavorativa. Il pizzaiolo ha raccontato sui social che un incendio ha totalmente distrutto un suo locale a Cesano Maderno.

“Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività“. Poi ha specificato: “Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso”. Un duro colpo per l’ex gieffino, che aveva aperto la pizzeria 15 anni fa e che la vede distrutta.











