Salvo Veneziano shock/ “Un incendio che ha totalmente distrutto l’attività”

Salvo Veneziano, il suo ristorante devastato da un incendio: “Completamente distrutto”

Salvo Veneziano è noto per aver partecipato alla primissima edizione del Grande Fratello nel 2000. Sicuramente uno dei volti più amati del reality, l’ex gieffino aveva guadagnato una piccola fortuna sia grazie al programma che alle ospitate dopo. Quel non modesto gruzzoletto gli ha permesso di aprire la sua attività, una pizzeria a Cesano Maderno.

Oggi l’attività fondata 15 anni fa da Salvo Veneziano, è andata completamente distrutta a causa di un incendio. A raccontarlo è lo stesso gieffino sui social: “Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività“. Poi ha specificato: “Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso”.

Salvo Veneziano, incendio al suo locale: ecco cosa è successo

Dopo l’annuncio di Salvo Veneziano sui social, sui quotidiani locali sono emersi alcuni dettagli di come si sono svolti i fatti. L’incendio sarebbe iniziato nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 settembre. Le quattro abitazioni sopra al ristorante del gieffino hanno evacuato in modo tempestivo, evitando feriti o morti.

I vigili del fuoco sono intervenuti a domare le fiamme, ma per la pizzeria di Salvo Veneziano era troppo tardi le fiamme lo hanno inghiottito. Fortunatamente l’attività al momento del rogo era chiusa e senza nessuno al suo interno, ma non sono ancora chiari i motivi e le cause dell’incendio. In ogni caso, l’ex gieffino è proprietario anche di un’altra attività a Milano e non è rimasto proprio senza introiti.

