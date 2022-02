Salvo Veneziano vs alcol al Gf Vip/ “Fanno bere per creare dinamiche da rabbrividire”

Il Grande fratello vip in corso non smette di riservare al pubblico tv colpi di scena, che sono motivo di polemica per l’occhio pubblico. Non a caso, si fa ora strada via social la contestazione mossa da Salvo Veneziano, volto highlander del gioco della Casa, che in un intervento pubblico e critico sul rinnovato reality dei vip, denuncia l’uso e abuso di alcol nel gioco dei vipponi. Il motivo? A detta dell’ex gieffino la produzione del reality consentirebbe il consumo eccessivo di alcolici ai vipponi, al mero fine di garantire spettacoli trash al pubblico tv e assicurarsi un volume cospicuo di ascolti e interazioni dei media. Un’accusa durissima (non l’unica visto quanto dichiarato ieri), che intanto scatena tra le reazioni più disparate degli utenti.

Riattivatosi su Instagram, Salvo Veneziano decide di rispondere alle curiosità del web rispetto alla sua opinione maturata sul Gf vip 6 in corso, in qualità di ex protagonista del Gf vip 4. Dall’alto della sua esperienza vissuta nella Casa dei vipponi, che gli è costata una squalifica dal reality per via di alcune battute rilasciate sulle allora coinquiline vip, Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto (ritenute sessiste a suo tempo, ndr), quindi, con un post al veleno ora si scaglia contro la produzione del rinnovato reality, in un paragone tra l’edizione in corso e quella vissuta da protagonista in passato. “Improvvisamente siamo passati dal buon senso alla catastrofe più assoluta”, esordisce Salvo nel messaggio pubblico di contestazione.

Il messaggio critico scagliato contro il Gf vip 6 poi prosegue, poi, con Salvo Veneziano che accusa il reality di concedere l’abuso di alcol in Casa per assicurarsi l’audience stellare: “Siamo passati da paladini della giustizia, a ormai è tutto possibile, ma soprattutto a indurre le persone a far uso di alcolici per creare dinamiche a dir poco, da rabbrividire chiunque… Dove sono finiti i principi tanto sbandierati nelle due edizioni precedenti?”. E il riferimento delle parole critiche dell’ex gieffino vip sarebbe alle immagini che si registrano in questi giorni con il Wild Party, una festa a tema nella Casa che vede in particolare Delia Duran e Soleil Sorge scambiarsi un bacio saffico e quest’ultima protagonista di una serie di liti passionali con l’altro membro del triangolo, Alex Belli, complice qualche alcolico di troppo concesso ai vip, a detta dei più nel web. Nel frattempo, i telespettatori reagiscono all’unisono, rispetto alla polemica aperta da Salvo ai danni del Gf vip 6, come emerge dai seguenti, tra i commenti social più aggreganti: “Non solo quello, è un manicomio per Alex e Delia”; “Hai ragione Salvo”; “Bravissimo Salvo, vediamo cosa diranno in puntata in merito alle scene”; “Verissimo, un branco di ubriaconi!”. Che i vipponi possano mai replicare alla polemica che li vede ora coinvolti?

