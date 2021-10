Salvo Veneziano vs Alfonso Signorini/ “Grande Fratello? Ha figli e figliastri, rovinato da un pagliaccio”

Salvo Veneziano attacca nuovamente Alfonso Signorini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip in un post su Instagram ha lanciato una pesante frecciatina al conduttore colpevole di non saper gestire le dinamiche del reality e di fare due pesi e due misure diverse. Salvo ha così voluto commentare la reazione del conduttore dopo il putiferio esploso nella casa per l’uscita infelice di Soleil Sorge, accusata di razzismo dagli altri coinquilini, in particolare da Ainette Stephens e Raffaella Fico. Alfonso Signorini ha difeso Soleil Sorge prendendo le distanze dalla reazione degli altri concorrenti.

Di qui l’immediata reazione di Salvo Veneziano: “Chi siamo noi per mettere una persona in croce ? Ho sentito bene ? Una persona ha chiesto scusa e basta? Adesso mi pongo delle domande. E’ palesemente raccomandata? Ci sono degli interessi dato che è sotto agenzia con il suo amico prediletto???? Addirittura attacca gli altri concorrenti per difendere lei , mai vista una cosa del genere .. l’imparzialità di un conduttore dove è finita ????? Tutti noi prima di essere messi al patibolo abbiamo chiesto scusa, ma il trattamento è stato molto diverso. L’unica cosa che mi spiace veramente che il Grande Fratello è stato rovinato da un pagliaccio”.

Salvo Veneziano rimprovera Alfonso Signorini: “Tutti hanno capito cosa significa figli e figliastri”

Salvo Veneziano spera che questa possa essere l’ultima conduzione per Alfonso Signorini. L’ex concorrente ha concluso il messaggio dichiarando: “Poi ha concluso: “Finalmente questa sera tutti hanno capito che cosa significa figli e figliastri. Augurissimi al presentatore per l’ultima sua conduzione”. Salvo Veneziano aveva già criticato Alfonso Signorini dopo la sua presa di posizione sul politically correct. Nelle scorse edizioni, il conduttore aveva adottato un atteggiamento differente arrivando a squalificare alcuni concorrenti, come Salvo Veneziano, e spendendosi in ramanzine. In un post pubblicato su Instagram, Salvo Veneziano ha voluto dire la sua: “Invece di bacchettare chi doveva essere bacchettato ha bacchettato i telespettatori?”.

D’altra parte che Salvo non avrebbe abbassato la cresta lo avevamo già intuito nelle sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista di un anno fa a SuperGuida TV: “Dopo la squalifica, con Alfonso abbiamo pianto nei camerini e ci siamo abbracciati. Poi però in trasmissione mi ha fatto una ramanzina davanti a milioni di italiani. Ci sono rimasto davvero male. Da quel giorno è iniziata la mia battaglia contro Alfonso e qualsiasi cosa venga fatta sbagliata io lo faccio notare”. In effetti, non possiamo dire che Salvo non sia coerente.



