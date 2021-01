Salvo Veneziano Vs Salemi e Pretelli/ “Coppia? Strategia per andare avanti al GF Vip”

Salvo Veneziano lancia un nuovo dardo infuocato verso Giulia Salemi e coinvolge stavolta anche Pierpaolo Pretelli. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, torna a parlare del video della Salemi da lui condiviso: “Io ho visto questo video che ha pubblicato Panorama e l’ho ricondiviso sul mio profilo Instagram ed è successo un pandemonio! Tutti quelli che seguono questa ragazza mi hanno minacciato… ho ricevuto anche una diffida che è poi finita lì..” ha esordito l’ex gieffino. Così ha chiarito: “Questo video che ho condiviso in cui è in Spagna, lei lì era già fidanzata con questo ragazzo e non metto bocca su questo. – poi l’affondo alla coppia – Ma che lei e Pierpaolo usano una strategia per andare avanti nei vari reality questo è poco ma è sicuro e rimango della mia opinione!”

Salvo Veneziano punge anche Pierpaolo Pretelli: “Dopo quello che abbiamo visto con la Gregoraci…”

Per Salvo Veneziano la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 altro non è che una strategia volta a conquistare il favore del pubblico del reality. D’altronde “Dopo quello che abbiamo visto con la Gregoraci, anche per Pierpaolo c’è una strategia pazzesca! Dopo 12 ore era aggrappato alla Salemi!” ha aggiunto Veneziano. Non sono però d’accordo gli altri ospiti di Barbara D’Urso: per Vladimir Luxuria è solo la conseguenza di “mesi di astinenza”, Biagio D’Anelli ha invece fiducia in Pierpaolo e lo difende dagli attacchi di Salvo Veneziano che, comunque, anche di fronte a queste parole non cambia idea sui due.



