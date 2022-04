Sam Asghari, chi è il compagno Britney Spears?/ Già suo “marito” su Instagram

Sam Asghari: compagno di Britney Spears dal 2017

Sam Asghari, personal trainer e attore, è il fidanzato di Britney Spears. La sua famiglia, di origine iraniana, è emigrata negli Stati Uniti “affinché io potessi avere un’opportunità“, ha detto più volte Asghari. La sua prima passione è stata il calcio, fino a quando l’ateneo del Nebraska-Lincoln lo ha escluso dal programma universitario. Così ha proseguito gli studi giuridici al Pierce College di Los Angeles, prima di decidere di dedicarsi al fintess. Nel 2020, ha lanciato il suo programma Asghari Fitness. Come attore, è apparso in serie tv di successo come “The Family Business”, “NCIS” e “Can You Keep a Secret?”. Asghari, 28 anni, e la Spears, 40 anni, stanno insieme da 5 anni: si sono incontrati sul set del videoclip della cantante “Slumber Party” (2016). Nel 2017 la loro relazione è diventata pubblica, sempre tramite Instagram.

Sam Asghari e Brtiney Spears sono già sposati?

Lo scorso settembre, dopo cinque anni insieme, Sam Asghari ha chiesto la mano di Britney Spears. La cantante ha svelato che hanno già iniziato a organizzare le nozze: la data del matrimonio sarebbe fissata per settembre 2022 e Donatella Versace è al lavoro sull’abito dello sposa. Nei giorni scorsi Britney ha annunciato di essere incinta. Dopo Sean Preston e Jayden James avuti dall’ex marito Kevin Federline, la popstar aspetta il terzo figlio da Sam Asghari. “Il matrimonio e i figli sono una parte naturale di una relazione forte e piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa a cui ho sempre aspirato e non la prendo alla leggera. Sarà il lavoro più importante che io abbia mai fatto”, ha scritto il personal trainer su Instagram. Ma non è tutto. Britney Spears sta alimentando le voci secondo cui lei e il fidanzato si sono già sposati. La cantante di “Toxic” ha definito Asghari “marito” in un post su Instagram della scorsa settimana, quattro mesi dopo che Asghari ha definito la Spears “mia moglie” su Instagram.

