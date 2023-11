Sam Bankman-Fried condannato per frode, cospirazione e riciclaggio/ Re criptovalute rischia 100 anni

Rischia fino a 100 anni di carcere il cosiddetto re delle criptovalute, Sam Bankman-Fried. Il 31enne, cofondatore della piattaforma di trading online Ftx, fino ad un paio di anni fa era considerato uno delle menti più geniali della finanza americana, nonché un ricchissimo imprenditore, ma la vita che stava vivendo fino a quel momento si è di fatti sgretolata in breve tempo ed ora è stato dichiarato colpevole di frode telematica, cospirazione e riciclaggio di denaro. Come si legge su RaiNews, secondo l’accusa dei procuratori federali Sam Bankman-Fried avrebbe sottratto dieci miliardi di dollari dai conti dei clienti per altri scopi, leggasi donazioni di fondi ai partiti, la copertura di falle di un’altra società, la Alameda Resarch, e per sostenere la sua vita dal lusso sfrenato.

Il caso è esploso decisamente alla fine dell’anno scorso 2022, quando la piattaforma si è trovata da un giorno all’altro in collasso e ne è stata dichiarata la bancarotta. Il verdetto di colpevolezza è giunto oggi dopo circa cinque ore di camera di consiglio dei dodici giurati, nove donne e tre uomini, al termine del processo svoltosi a New York e durato meno di un mese. Il prossimo 28 marzo Sam Bankman-Fried scoprirà il verdetto e l’ammontare della pena, come stabilito dal giudice Lewis Kaplan, che però non sarà lieve.

SAM BANKMAN-FRIED CONDANNATO PER FRODE, COSPIRAZIONE E RICICLAGGIO: IL COMMENTO DEI SUOI LEGALI

L’imprenditore è stato infatti dichiarato colpevole di tutti i sette capi d’accusa di conseguenza potrebbe restare in galera per almeno un secolo, quindi una sorta di ergastolo tenendo conto che l’imputato ha 31 anni.

I suoi legali, commentando la condanna, hanno spiegato: “Rispettiamo la decisione dei giurati ma siamo molto delusi dal risultato. Il signor Bankman-Fried si ritiene innocente e continuerà con vigore a difendersi dalle accuse”, annunciando il ricorso in appello. Il procuratore distrettuale di Manhattan, Damian Williams, ha aggiunto: “L’industria della criptovaluta – ha dichiarato – può essere nuovo, interpreti come Sam Bankman-Fried possono essere nuovi, ma questo tipo di frode è vecchio quanto il mondo”.

