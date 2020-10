Sam Junior, il nipote di John Travolta, è morto/ Dopo la moglie Kelly Preston…

Sam Junior, il nipote di John Travolta, è morto. Un altro duro colpo e un terribile lutto per la star internazionale che proprio qualche mese fa ha detto addio all’adorata moglie Kelly Preston. Secondo quanto riportano i siti americani sembra che l’uomo, 52enne, sarebbe morto oltre un mese fa ma che la notizia sia stata resa pubblica solo adesso. Sam Junior e lo zio John Travolta avevano un legame davvero molto stretto e non solo per via della parentela ma anche per l’amore per il cinema che li teneva insieme. Sam faceva lo sceneggiatore di professione e lo zio, per sostenerlo, gli faceva arrivare ogni mese un assegno di circa 1500 euro, come lui stesso aveva riferito. Non è la prima volta che il nome di Sam Junior viene fatto insieme a quello dello zio visto che entrambi fatto parte della setta di Scientology, la stessa che l’uomo ha abbandonato qualche tempo fa.

Sam Junior, il nipote di John Travolta, è morto

Secondo quanto riporta la stampa di oltreoceano, Sam Junior sarebbe morto a causa di un infarto e che il malore lo ha colto nella sua casa di Mount Horeb, in Wisconsin. Proprio qualche giorno fa l’attore aveva festeggiato il suo compleanno ricordando la moglie che ha lasciato dentro di lui un vuoto incolmabile, come avrà reagito alla notizia della morte dell’amato nipote? Nei giorni scorsi sui social è apparsa una foto, che lui stesso ha postato, in cui appare con una maglietta nera, simbolo di lutto, a cena con alcuni amici. Troverà in loro la forza di andare avanti per la sua famiglia, questo è certo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA