Sam Lloyd è morto/ L’avvocato Ted Buckland in Scrubs stroncato da un tumore

Sam Lloyd, attore americano, noto per aver interpretato l’avvocato Ted Buckland in 95 episodi di Scrubs, serie Cult andata in onda in Italia su MTV, è morto a soli 56 anni. L’attore combatteva da oltre un anno contro un tumore. Nel gennaio del 2019, era arrivata la terribile diagnosi: tumore inoperabile al cervello. In pochi mesi, il tumore si era diffuso ovunque rendendo inefficaci le cure. Le sue condizioni, infatti, erano apparse subito gravissime. Per cercare di garantirgli le migliori cure mediche, la moglie e il suo agente avevano dato vita ad una raccolta fondi che, purtroppo, non è servita per salvare la vita all’attore. Scrubs resta sicuramente il suo maggior successo, ma l’attore, nel corso della sua carriera, ha lavorato anche in altre, importanti serie tv come «Desperate Housewives», «Modern Family», «The Middle», «Numb3rs».

Sam Lloyd è morto: il cordoglio dei colleghi

La morte di Sam Lloyd ha colpito sia i fans dell’attore che, con il suo personaggio in Scrubs era diventato amatissimo, che i colleghi che hanno sempre ammirato la sua generosità e la sua professionalità. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di chi ha conosciuto l’attore dentro e fuori dal set. “Riposi in pace uno dei più divertenti attori con il quale io abbia mai lavorato” ha scritto Zach Braff su twitter. «Penso a Sam Lloyd today. Era davvero una persona gentile e dolcissima. Mancherà a molti» è il messaggio di Bill Lawrence, creatore della serie mentre Robert Maschio, suo compagno di set, lo ha definito «l’uomo più gentile che abbia mai conosciuto».

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG — Zach Braff (@zachbraff) May 1, 2020

Thinking a lot about Sam Lloyd today. (Ted). Truly such a kind, sweet guy. He will be missed by so many. pic.twitter.com/JRzlLKhqHB — Bill Lawrence (@VDOOZER) May 1, 2020





