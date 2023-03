Sam Neill ha un tumore/ “Non temo la morte ma vorrei veder crescere i miei nipotini”

Sam Neill annuncia di avere uno tumore: le parole dell’attore

Sam Neill, noto per aver interpretato il Dottor Grant nella saga di Jurassic Park, ha annunciato di avere un tumore al sangue, al terzo stadio. L’attore lo ha scritto all’interno delle sua autobiografia Did I Ever Tell You This: “Il fatto è che sono malato. Forse sto morendo. E probabilmente devo muovermi”.

Carolyn Smith choc "Tumore tornato per la terza volta"/ "Quando ho rasato i capelli…"

Il linfoma è stato diagnosticato nel 2022, quando Sam Neill era in tour per la promozione del film Jurassic World: Dominion, ultimo capitolo della nota saga. L’attore, ai microfoni del The Guardian, ha svelato di essere ricorso ad una costosa cura sperimentale: “Non posso fingere che l’anno passato non abbia avuto la sua parte di momenti bui” ha spiegato l’interprete. La terapia che sta affrontando, però, ha dato ottimi risultati tanto che il tumore risulta in remissione.

Gabriella Golia svela/ "Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le Stelle"

Sam Neill e il concetto di morte: “Non ho paura ma…”

Sam Neill, sempre ai microfoni del The Guardian, ha svelato il suo concetto di morte. L’attore con un cancro al terzo stadio ha dovuto fare i conti con la possibilità di venire a mancare: “Non ho paura di morire ma mi darebbe fastidio“.

Neill, alias Dottor Grant, aggiunge: “Perché davvero vorrei ancora un decennio o due, sai? Abbiamo costruito tutte queste terrazze incantevoli, questi ulivi e cipressi, e ho voglia di restare in zona per vederli maturare. E poi ho i miei adorabili nipotini. Voglio vederli crescere. Ma per questo riguarda la morte? Non potrebbe importarmene di meno”. Il noto attore ha svelato il motivo che l’ha spinto a scrivere la sua autobiografia: “Non ho mai avuto alcuna intenzione di scrivere un libro ma mentre andavo avanti a scrivere mi sono reso conto che era qualcosa che mi dava una ragione per vivere e che andavo a letto pensando: ‘di questo ne scriverò domani… mi farà passare il tempo’. È stato questo, un vero salvavita, perché non ce l’avrei fatta a superarla senza niente da fare”.

Lorenzo Biagiarelli stronca Ballando/ "A quel punto servivo poco al programma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA