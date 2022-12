Sam Ryder, chi è il cantante ospite Mi casa es tu casa/ “Mesi incredibili”, il pupillo di Malgioglio scalpita

Sam Ryder ospite di lusso a Mi casa es Tu Casa, esibizione spettacolare da Cristiano Malgioglio

Sam Ryder ancora in Italia, questa volta per prendere parte al nuovo programma di Cristiano Malgioglio, Mi casa es tu casa. L’artista trentatreenne di Maldon, infatti sarà ospite nella prima delle cinque puntate previste questa stagione su Raitre. Un ospite di lusso, che Cristiano Malgioglio ha voluto fortissimamente e a cui – non a caso – gli ha riservato la vetrina della prima puntata. Ricordiamo che Sam Ryder si è piazzato al secondo posto ad Eurovision 2022 per il Regno Unito, ottenendo un successo mondiale. Chissà se durante la puntata si tornerà sulla polemica scaturita dalle parole del conduttore, che aveva punzecchiato la sua competitor spagnola, definendola “discount di Jennifer Lopez”.

Le sue preferenze, evidentemente, strizzavano l’occhio proprio a Sam Ryder, uno dei personaggi che Cristiano ha descritto come “incredibili”. “Sam Ryder è il primo ad arrivare”, ha confermato il cantante siciliano alla vigilia. “Siccome questa casa è un porto di mare, si va, si ritorna, si esce, si magna, mi aprono il frigorifero, ti puoi immaginare quello che succede…”, le anticipazioni di Malgioglio.

Sam Ryder, fine anno scoppiettante tra Malgioglio e spettacolo con BBC: “Il modo più bello per concludere il mio 2022…”

Dunque, agenda fitta di impegni per Sam Ryder, che a dicembre sarà protagonista anche nello show di fine anno BBC ‘All Star New Year’s Eve’. Il rappresentante del Regno Unito, nonché secondo classificato dell’Eurovision Song Contest 2022, sta vivendo un momento magico dal punto di vista professionale e della popolarità, che sta toccando vette sempre più elevate.

“Non riesco a pensare ad un modo migliore per concludere il 2022 che cantare alcune delle mie canzoni preferite con alcuni ospiti molto speciali. Sono stati 12 mesi così incredibili, pieni di favolose benedizioni grazie a persone favolose, e sono così entusiasta di portare il 2023 nelle case degli inglesi! Come sempre, grazie per l’opportunità”, ha raccontato Sam Ryder in vista dell’appuntamento più importante dell’anno con la BBC. Per ora un succulento antipasto lo gusteremo nella prima puntata di Mi casa es tu casa, tra musica, emozioni e progetti futuri. Sam Ryder è pronto a stupire e ad emozionarsi ancora.

