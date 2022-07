Sam Ryder/ L'”amore segreto” di Cristiano Malgioglio al Tim Summer Hits 2022

Sam Ryder sarà tra i grandi protagonisti dei Tim Summer Hits 2022. L’artista sta sempre più raccogliendo risposte positive da parte dei media italiani, bravo a farsi conoscere negli eventi giusti. Di recente infatti l’abbiamo visto tra i protagonisti della Notte Rosa di Rimini in Piazzale Fellini insieme ad altri grandi artisti come Blanco, Ghali ed Emis Killa. Non si è più fermato dopo l’esplosione all’Eurovision Song Contest 2022, trampolino di lancio verso tutta l’Europa e soprattutto verso il nostro paese sempre pronto a raccogliere la bravura di artisti giovani e di talento. Arrivato a 33 anni Sam non ha intenzione di fermarsi e non è da escludere che possa presto conquistarsi la fiducia del nostro paese come capitato all’anglolibico Mika che prima di lui ha raggiunto il successo in Italia e del quale Sam, anche se con uno stile molto diverso, spera di ripercorrere le tappe. Il cantante inglese in Italia può fare conto sempre sul suo più grande fan Cristiano Malgioglio che al quotidiano La Stampa dichiarò “La notte vado a letto con la sua fotografia sotto al cuscino e a volte me lo sogno”.

Tim Summer Hits 2022 Rimini/ Scaletta e diretta 3a puntata: delirio per Blanco!

Sam Ryder, la carriera dello strumentista britannico classe 1989

Sam Ryder è un cantante e strumentista britannico, nato a Maldon il 25 giugno del 1989. Nel nostro paese è molto conosciuto, dal momento che quest’anno ha partecipato all‘Eurovision Song Contest a Torino con il brano Space Man, ottenendo un grande successo presso il pubblico italiano. Proprio per questo è stato invitato a partecipare al Tim Summer Hits 2022, di cui parleremo tra poco, riuscendo a coinvolgere tutti gli spettatori con le sue canzoni e con l’energia che ha portato sul palco. Si è avvicinato al mondo della musica fin da quando era bambino, prendendo come modelli David Bowie e Elton John, due pilastri della musica mondiale, che lo hanno aiutato e introdotto in questo mondo straordinario. Inizialmente ha lavorato come strumentista in diversi gruppi, per poi capire che voleva intraprendere una strada da solista e iniziare a comporre i suoi brani e mettere in musica i suoi pensieri.

Uomini e donne, Camilla Mangiapelo rompe con Riccardo Gismondi/ "La cosa è delicata..

Il video di Space Man di Sam Ryder all’Eurovision Song Contest 2022

LEGGI ANCHE:

Don Matteo 12, perché non va in onda/ Speciale Tg1 al posto di Terence Hill

© RIPRODUZIONE RISERVATA