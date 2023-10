Saman Abbas, anche il fratello finisce fra gli indagati?/ Salta il teste chiave nel processo

Colpo di scena nel processo in corso riguardante la morte di Saman Abbas: il fratello della giovane ragazza uccisa nel 2021, Ali Heider, da sempre considerato uno dei testimoni chiave, potrebbe finire sotto indagine. La corte d’Assise di Reggio Emilia, nel corso dell’ultima udienza circa l’assassinio della giovane pakistana, ha infatti spiegato che: «Il fratello di Saman Abbas doveva essere indagato già a maggio 2021». La Corte, sottolinea il Corriere della Sera, ha quindi deciso di accogliere le eccezioni delle difese degli imputati secondo cui il ragazzo, all’epoca dei fatti minorenne, andasse indagato per il contributo «morale e materiale» all’accaduto. Cambia quindi completamente la posizione del giovane da sempre considerato l’unico nella famiglia di Saman contrario all’omicidio della 18enne che si rifiutò di sposare un connazionale.

Robert Card, morto il killer del Maine/ Trovato suicida in un bosco vicino alla sua vecchia ditta

La Corte ha definito il ragazzo “indagabile a sua stessa tutela” e a questo punto il giovane, ritenuto teste chiave dalla procura, potrà decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere. «Fu lui, la sera del delitto, a mostrare ai genitori la foto del bacio tra Saman e il fidanzato che la ragazza aveva pubblicato sui social», ha detto la Corte come si legge ancora sul quotidiano di via Solferino. Il ragazzo ha sempre puntato il dito nei confronti della famiglia, e fra la fine di maggio e l’inizio di giugno di due anni fa era già in un luogo protetto dopo aver fornito le prime dichiarazioni ai carabinieri, fermato ad Imperia insieme allo zio Danish (poi fuggito e acciuffato a Parigi).

Rottweiler cade dal terzo piano e colpisce una donna incinta/ Tragedia a Roma: ricoverata in gravi condizioni

SAMAN ABBAS, ANCHE IL FRATELLO FINISCE FRA GLI INDAGATI? LE ACCUSE VERSO LO ZIO DANISH

Proprio lo zio Danish è colui che viene ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio di Saman da parte del fratello della vittima, così come si evince da una telefonata del 28 maggio: “Da oggi non parlerò più con tuo fratello Danish e non parlerò nemmeno con quel cane che ha i baffi e più nemmeno con Irfan, non parlerò più neanche con gli altri due che stanno con loro perché ha fatto tutto lo zio, ha fatto tutto lo zio”. Con il nuovo colpo di scena, però, tutte le sue dichiarazioni verrebbero di fatto annullate.

Alice Neri, l'ombra del colpo di scena/ Consulenti del marito: "L'alibi una persona mai indagata non regge"

Barbara Iannuccelli, avvocata di Ayub Saqib, fidanzato di Saman Abbas, ha commentato la questione dicendo: «Lui è stato un po’ la miccia che ha fatto esplodere il tutto, perché le foto di Saman e Saqib sono state fatte vedere da Haider ai genitori; sicuramente è stato un po’ il tramite di tutto quello che è accaduto, però io spero che non si tiri indietro, perché è davvero molto importante: lo farebbe per se stesso, per la sorella, per tutti noi e per tutte le Saman che non conosciamo».











© RIPRODUZIONE RISERVATA