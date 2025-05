Nella mattinata di oggi con l’arresto dei due cugini si è conclusa – finalmente – del tutto la vicenda giudiziaria legata all’omicidio della 18enne pakistana Saman Abbas, strangolata dai suoi stessi familiari nel maggio del 2021 nella piccola Novellara e rivenuta solamente nel novembre del 2022 sepolta in una piccola buca scavata in un casolare abbandonato vicino all’abitazione della sua famiglia: un caso lunghissimo e che in questi anni non ci ha risparmiato i colpi di scena a partire da quel racconto da parte dello zio Danish Hasnain che si disse completamente estraneo alla morte di Saman; poi diventato – secondo la Corte – l’esecutore materiale dell’omicidio.

Barnes inaugura la nuova sede a Venezia/ "Prezzo per immobili luxury arriva a 20mila euro al metro quadro"

Facendo prima di tutto un passo indietro – poi arriveremo anche alle novità relative ai cugini – è bene ricordare che Saman Abbas sparì da Novellara nel 2021 senza lasciare alcuna traccia e venne trovata in ormai avanzatissimo stato di decomposizione (tale da richiede l’identificazione dentale per dargli delle generalità) più di un anno dopo: le testimonianze raccolte dagli inquirenti – tra cui quella dell’ex fidanzato della 18enne – vertevano attorno alla volontà della famiglia di punire la 18enne per essersi opposta ad un matrimonio combinato.

Sant'Agostino, cos’è l’ordine di Papa Leone XVI/ Prevost, un carisma missionario nel segno dell’unità

Saman Abbas, il processo a carico dei familiari: arrestati i cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz

Determinante per le sentenze e le condanne fu il racconto del fratello di Saman Abbas che dopo aver superato l’iniziale paura – legata alle frequenti minacce da parte dei suoi stessi familiari – raccontò per filo e per segno quanto accaduto quella notte: il piano di punire la 18enne sarebbe stato organizzato dal padre con il consenso (più o meno implicito) da parte della madre che attirarono la giovane fuori casa dove fu raggiunta alle spalle dallo zio Danish che la strangolò conducendola progressivamente lontana dallo sguardo del fratello che in quel momento si trovava in casa.

Million Day, numeri vincenti di oggi 8 maggio 2025/ L'estrazione delle ore 20:30

All’omicidio di Saman Abbas – sempre secondo il fratello – avrebbero partecipato anche i cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz che oltre ad essere presenti nel momento dello strangolamento, scavarono la tomba e vi adagiarono la 18enne per occultarne il corpo: condannati all’ergastolo assieme ai genitori di Saman – lo zio se l’è cavata con 22 anni di reclusione – erano ancora a piede libero e solamente oggi sono stati arrestati in quel di Reggio Emilia.