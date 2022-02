Saman Abbas, arrestato il cugino in Spagna/ 35enne fermato per omicidio a Barcellona

Nuova svolta per quanto riguarda la scomparsa e la presunta morte di Saman Abbas: è stato arrestato un altro cugino. Come riferisce l’edizione online di TgCom24.it, Nomanhulaq Nonamhulaq è stato fermato nelle scorse ore in quel di Barcellona, in un appartamento nel centro della nota metropoli catalana. Saman Abbas, 18enne originaria del Pakistan, è scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dal 30 aprile del 2021, e il giovane era ricercato, in quanto latitante e indagato nell’inchiesta portata avanti dai carabinieri e dagli uomini della Procura di Reggio Emilia.

Liliana Resinovich/ L'avvocato del fratello Sergio: "Non crediamo al suicidio"

Si tratta del terzo arresto per la scomparsa di Saman Abbas, visto che pochi mesi fa erano stati già fermati un altro cugino, leggasi Ikram Ijaz, e il famoso zio Danish Hasnain, quello che il fratello di Saman aveva sempre indicato come uno dei presunti assassini della sorella. I due, ritenuti complici del delitto della giovane, sono stati fermati in Francia e attualmente si trovano in Italia dopo la concessa estradizione. A questo punto all’appello mancano solamente i due genitori della 18enne, al momento in Pakistan e fino ad ora irreperibili. Tornando al cugino 35enne arrestato oggi, TgCom24.it scrive che lo stesso è stato beccato dalla polizia spagnola grazie a delle informazioni che sono state condivise dal nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Emilia.

Madalina Pavlov, fu un omicidio?/ Gli avvocati: "Chieste foto scattate dai satelliti"

SAMAN ABBAS, ARRESTATO IL CUGINO: ERA SPARITO IL 10 MAGGIO SCORSO

Nomanhulaq si era reso irreperibile il 10 maggio scorso, quando era scappato dall’Italia assieme ad Hasnain e a Ljaz, nonché il fratello minorenne di Saman, bloccato però al confine fra Italia e Francia e in seguito affidato ad una comunità.

Come detto sopra, è stato proprio quest’ultimo, sentito durante incidente probatorio, ad accusare i famigliari del delitto, e le sue testimonianze sono sempre state prese in seria considerazione in questi mesi. Nel frattempo resta ancora da trovare il corpo di Saman, nonostante per lungo tempo le forze dell’ordine abbiano scandagliato la zona attorno al casolare dove viveva la famiglia.

15enne stermina famiglia per wi-fi negato/ Don Antonio Mazzi: "Manca l'infanzia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA