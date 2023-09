Saman Abbas/ Avvocato di Saqib: “Spero che si arrivi all’ergastolo, il mio assistito non ha paura”

Oggi ha ripreso il processo presso il tribunale di Reggio Emilia nei confronti dei famigliari di Saman Abbas, la 18enne assassinata due anni fa a Novellara. Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha intervistato l’avvocato Barbara Iannuccelli, rappresentante di Saqib Ayub, il fidanzato della povera ragazzina. “Shabbar oggi non ha parlato – le parole del legale – ha deciso di rendere dichiarazioni spontanee solo dopo aver sentito l’altro figlio, l’unico sopravvissuto. Shabbar ha versato fiume di lacrime e ci saremmo aspettati che alle lacrime sarebbero seguito anche le parole”.

Saman, la dinamica dell'omicidio/ Il padre piange davanti alla ricostruzione del medico legale in aula

Quindi l’avvocatessa Iannucelli ha aggiunto: “Io e l’avvocato Falleti rappresentiamo Saqib, è importante perchè lui è il movente di questo omicidio. In virtù della volontà di sposarlo, Saman ha trovato la forza di rientrare a casa e riprendersi i documenti ma da quella casa non è più ucsita, anzi l’hanno seppellita due metri sotto terra. Saqib comunque è tranquillo e sereno, è sotto scorta ma lui parlerà oggi perchè non ha paura di nulla”.

Saman Abbas, spunta l'ultimo audio all'assistente sociale/ "Non voglio stare a casa mia"

SAMAN ABBAS, AVVOCATO DI SAQIB: “LO ACCUSANO DI TUTTO MA…”

E ancora: “Il povero Saqib viene accusato da chi è già in carcere per aver ucciso Saman di ogni cosa, di averla strumentalizzata per i documenti quando lui i documenti già ce li aveva, di aver frequentato Saman assieme ad altre ragazze… l’unica sostanza è che Saman è morta e stiamo discutendo di cinque persone che speriamo arrivino all’ergastolo”.

L’avvocato Iannucelli, che difende il compagno di Saman Abbas, ha quindi concluso il suo intervento dicendo: “Sono convinta che sempre di soldi si parli ma perchè le famiglie avevano investito un sacco di soldi per il fidanzamento ufficiale fra Saman e il cugino (si parla di 15mila euro ndr), quindi la conseguenza normale doveva essere un matrimonio fra cugini per preservare dei possedimenti. Non vediamo comunque l’ora di sentire i detenuti in aula per confermare ciòl che hanno dichiarato”. L’udienza riprenderà oggi pomeriggio.

Saman Abbas, "zio le ha spezzato il collo mentre padre guardava"/ Spunta il movente economico

© RIPRODUZIONE RISERVATA