Saman Abbas, Fredella/ “Si spera di trovarla viva, ma epilogo forse tragico”

Storie Italiane ha trattato con Francesco Fredella il caso della scomparsa di Saman Abbas, la giovane ragazza pakistana sparita da giorni e che potrebbe essere stata uccisa dai famigliari dopo essersi rifiutata di sposare un ragazzo connazionale, un matrimonio combinato. Per il fratello ad uccidere la giovane sarebbe stata lo zio, probabilmente strangolandola, per poi occultare il cadavere nella serra dove lavorano il padre, i due cugini e proprio lo zio.

SAMAN ABBAS, IL FRATELLO: “UCCISA DA MIO ZIO”/ Si cerca corpo "in un punto preciso"

Oggi il programma di Rai Uno ha chiesto il suo parere sul caso al collega Francesco Fredella, noto giornalista di Rtl 102.5 e varie altre testate, che ha spiegato: “Dalla Procura dicono una frase importante, ovvero, che stiamo calcolando tutto, è un segnale chiaro, un messaggio verso chi possa aver messo in piedi un possibile depistaggio”. Poi Fredella ha aggiunto e concluso sul caso di Saman Abbas: “In Italia gli inquirenti sono starti bravissimi in passato e lo saranno anche in questo caso, la speranza è di trovarlo viva e sui social se ne parla già da settimane anche perchè potrebbe esservi un epilogo tragico”

