Prosegue il processo riguardante l’omicidio della povera Saman Abbas, la giovane 18enne pakistana uccisa nel 2021, fra il 30 aprile e il primo maggio, molto probabilmente dalla sua famiglia. La sua grande “colpa” era stata quella di voler fidanzarsi con un ragazzo non scelto dalla famiglia, e di voler vivere all’occidentale, un gesto imperdonabile per i famigliari che hanno così ben pensato di farla fuori. Ma chi l’ha uccisa materialmente, e chi è stato il mandante?

E’ quello che vogliono cercare di capire i giudici e una buona mano è arrivata ieri dalla testimonianza in aula del fratello di Saman Abbas, Ali Heider, all’epoca dei fatti minorenne. Ricordando quanto avvenuto quella sera di quattro anni fa in quel di Novellara, il giovane ha spiegato di aver visto lo zio che prendeva per il collo la povera Saman, alla presenza anche dei cugini.

SAMAN ABBAS, IL RACCONTO SOFFERTO DEL FRATELLO IN AULA

Il ventenne, come specificato dal sito dell’Adnkronos, ha racontato questo episodio “quasi sussurrando”, di fatto gli ultimi istanti di vita della sorella. Ali Heider ha poi specificato di aver visto lo zio ritornare “ma non gli ho chiesto nulla”, in quanto lo stesso aveva paura. Aggiungendo comunque che quella notte lo stesso zio ha dormito con lui “ed ha pianto”, probabilmente pentito di un gesto per cui non vi era più riparo.

Il fratello di Saman Abbas è stato sentito in modalità protetta, visto che il giudice che sta seguendo il caso ha fatto prima allontanare tutti gli altri imputati, famigliari dello stesso, evitando che potessero in qualche modo influenzare la sua testimonianza, a cominciare da mamma e papà, che Ali Heider non vede dal giorno in cui gli stessi erano fuggiti in Pakistan poche ore dopo l’omicidio della sorella.

SAMAN ABBAS, IL FRATELLO: “MAMMA MI HA CHIESTO DI REGISTRARE LE CHAT…”

Il fratello di Saman Abbas ha poi ricordato alcuni momenti passati insieme alla sorella, spiegando ai giudici che quando era a casa guardava le serie tv con lei, specificando inoltre che la 18enne inviava dei messaggi al fidanzato, Saqib, mai accettato dalla famiglia. Ha svelato inoltre che la madre gli aveva chiesto di registrare le chat della sorella, e quando poi le ha fatte vedere al padre questi si è arrabbiato. A quel punto hanno avuto una discussione con la figlia e la giovane disse ai genitori che voleva andarsene di casa.

Saman Abbas ha poi chiesto dei documenti, ma per il fratello la madre non glieli avrebbe dati, o meglio, le avrebbe dato dei documenti “non veri”, visto che li teneva nascosti, ignorandone però il motivo. Nella giornata di ieri ha parlato anche Angelo Russo, avvocato di Ali Heider, che ha spiegato che il suo assistito non è sereno nell’accusare dei parenti che lo possono vedere e sentire, aggiungendo che la sua è stata una testimonianza “sofferta”, cercando di ricordare quanti più dettagli possibili di una vicenda bruttissima, la più drammatica della sua, sin qui, breve vita.