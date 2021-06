Saman Abbas, incidente probatorio: uccisa da zio Danish?/ Il fratello: “Parlo, ma…”

Saman Abbas, novità sul caso della diciottenne di origini pakistane scomparsa a fine aprile dalla casa di famiglia di Novellara, a Reggio Emilia, e che si pensa sia stata uccisa dai suoi familiari, con il consenso dei genitori, in quanto lei si voleva sottrarre a un matrimonio combinato con un cugino suo connazionale. Nella mattinata di oggi, venerdì 18 giugno 2021, è andato in scena l’incidente probatorio presso il tribunale di Reggio Emilia, dove è stata ascoltata la versione dei fatti fornita dal fratello di Saman, 16 anni, oscurato con un paravento nel corso dell’audizione proprio perché minorenne e affinché essa rimanesse del tutto segreta.

Il ragazzo, stando a quanto si apprende, avrebbe risposto a tutte le domande che gli sono state formulate dal giudice e dagli altri legali difensori e avrebbe confermato quanto già precedentemente dichiarato, ovvero che Saman sarebbe stata uccisa dallo zio Danish, aggiungendo però di volere fare ritorno in Pakistan dai suoi genitori dopo avere collaborato alle indagini sul caso che riguarda la sparizione di sua sorella. Come riferito dalla giornalista Barbara Di Palma, inviata della trasmissione di Rai Uno, “Storie Italiane”, l’adolescente avrebbe dunque puntato il dito nuovamente contro lo zio, visto e considerato che l’avvocato di quest’ultimo ha asserito ai microfoni dei cronisti presenti all’esterno del tribunale che la posizione del suo assistito non è migliorata dopo questo interrogatorio.

SAMAN ABBAS, L’AVVOCATO DEI GENITORI DELLA GIOVANE NON RIESCE A CONTATTARLI

Com’è noto, peraltro, i genitori di Saman Abbas sono partiti alla volta del Pakistan lo scorso 1° maggio, dunque qualche giorno prima che scattassero l’allarme e le ricerche della giovane. Il loro avvocato difensore ha utilizzato questa mattina le telecamere per veicolare il proprio appello, in quanto non ha ancora avuto modo di parlare con i suoi assistiti, dei quali ha recuperato il numero di telefono dai giornalisti, senza però riuscire ad avere una conversazione telefonica con loro, che non rispondono alle sue chiamate nonostante, a suo giudizio, in questo momento siano ancora “difendibili”. Infine, uno dei cugini di Saman, Ikram Ijaz, fermato in Francia ed estradato a Ventimiglia, ribadisce la propria estraneità ai fatti e l’intenzione di volere collaborare con la giustizia.

