Saman Abbas incontrò lo zio prima dell’omicidio?/ Video Nuove immagini senza velo

Il caso Saman Abbas continua a tenere l’Italia intera con il fiato sospeso. La diciottenne di origini pakistane è scomparsa a fine aprile da Novella, paese dell’Emilia-Romagna nel quale risiedeva insieme alla sua famiglia, e gli inquirenti sospettano sia stata uccisa dai suoi familiari a seguito della ferma opposizione della ragazza di fronte al matrimonio combinato con un suo cugino e connazionale. Mentre le ricerche proseguono senza sosta, nel corso della puntata di giovedì 10 giugno 2021 di “Dritto e Rovescio”, trasmissione di Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio, sono state mostrate in esclusiva le ultime immagini di Saman viva, immortalata mentre cammina insieme al fratello.

Beatrice Morici, bimba 6 mesi morta in sala operatoria/ Genitori: "Mandata a morire"

È il 29 aprile, sono le 19.15, il giorno prima della sua scomparsa. Si tratta di pochi, pochissimi fotogrammi che la ritraggono senza velo, con i suoi capelli neri raccolti, una spalla scoperta, niente tunica pakistana indosso, pantaloni color mostarda, sneakers bianche e cellulare in mano. Si sta recando verso il casolare dello zio e dei cugini. Perché va proprio da loro? Tenta forse una disperata riconciliazione dopo le tensioni registrate all’interno del nucleo familiare?

Denise Pipitone, Anna Corona e il giallo del cellulare/ Spostamenti da Mazara?

SAMAN ABBAS, LE ULTIME IMMAGINI DA VIVA DELLA DICIOTTENNE PAKISTANA SCOMPARSA

Nel video mostrato dal programma targato Mediaset “Dritto e Rovescio”, Saman Abbas viene guardata a vista dal fratello, che ha la testa coperta dal cappuccio di una felpa. La segue come un’ombra, proprio mentre la loro famiglia stava probabilmente pianificando l’uccisione della ragazza. Questi fotogrammi potrebbero davvero raccontare come sono andate le cose: Saman voleva essere una giovane libera di vivere la propria adolescenza e di amare il ragazzo che aveva trovato qui in Italia, senza indossare il velo. Forse va dallo zio e dai cugini e litiga con loro proprio per questo motivo; infatti, alle 19.33 questi ultimi vengono inquadrati dalle videocamere con in mano attrezzi da scavo, pare per scavare la buca in cui sotterrare Saman. Dopo il probabile omicidio, lo zio Danish e i cugini della ragazza sono rimasti a Novellara per qualche ora.

"Quanto sangue quando l'ho decapitato!"/ Omicidio Torino, il killer: "Sono sconvolto"

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL SERVIZIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA