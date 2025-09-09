Pubblicate le motivazioni in merito alla sentenza del processo per l'omicidio di Saman Abbas: perchè i giudici hanno optato per 4 ergastoli

Il processo nei confronti della famiglia di Saman Abbas, la giovane ragazza uccisa perché voleva sposare il suo fidanzato e non quello scelto dai genitori, ha portato a quattro ergastoli e a una condanna a 22 anni di carcere. Oggi sono arrivate le motivazioni alle sentenze, come riportato in anteprima dal programma di Rete 4 Quarto Grado, attraverso la propria pagina Instagram.

Era lo scorso 18 aprile 2025 quando la Corte d’Assise di Bologna condannò a fine pena mai la mamma e il padre della povera 18enne, nonché i cugini di Saman. Ventidue anni, invece, per lo zio Danish, che ha collaborato con le indagini indicando il luogo dove il cadavere della giovane fosse stato sepolto dopo l’omicidio.

Quali sono state le motivazioni che hanno spinto i giudici a comminare queste pene? Secondo quanto si legge, il contributo dei due genitori, definito “concorsuale” – quindi sia madre che padre hanno le stesse responsabilità, in quanto la pensavano allo stesso modo – è stato ritenuto “rilevante” nel convincere la famiglia a “sopprimere la ragazza”.

SAMAN ABBAS, L’ULTIMO VIDEO PRIMA DELLA MORTE

Inoltre, sono sempre stati i genitori a convincere la giovane Saman Abbas (ricordiamo, la loro figlia) a uscire di casa in quel determinato momento, per essere poi accompagnata verso il luogo dell’omicidio. Le telecamere di sorveglianza inquadrano la 18enne pakistana mentre seguiva la madre nella stradina di fronte alla casa dove abitavano, “a margine del quale l’aspettavano i suoi carnefici”, scrivono i giudici, per una scena che fa venire i brividi.

Di fatto, la Corte sottolinea che madre e padre di Saman non hanno ucciso fisicamente la propria figlia, ma l’hanno consegnata con cognizione di causa al suo boia e, di conseguenza, sono altrettanto responsabili di chi ha eseguito materialmente l’uccisione.

SAMAN ABBAS, PERCHE’ LA MADRE NON PUO’ AVERLA UCCISA

Il giudice esclude comunque – come riferisce Quarto Grado citando le 450 pagine di motivazioni – che l’esecutrice materiale dell’omicidio di Saman Abbas sia stata la madre. Nello stesso filmato, infatti, si vede la donna percorrere insieme alla figlia e al marito la stradina, per poi tornare indietro meno di un minuto dopo: non avrebbe avuto il tempo materiale per ammazzare la figlia. A corroborare questa tesi vi è anche “l’aspetto composto e ordinato dell’abbigliamento”, sottolinea ancora il giudice, quindi incompatibile con una possibile colluttazione con una donna che “si dimena e lotta per sopravvivere”.

Ad uccidere materialmente la ragazza sarebbe stato lo zio Danish, con la collaborazione dei due cugini, Ikram e Nomanhulaq. Ricordiamo che il gruppo si era dato alla macchia dopo l’omicidio, lasciando l’Italia per poi essere arrestato, uno a uno, all’estero nei mesi successivi. L’arresto più difficile è stato quello dei genitori: il padre fu prima catturato in patria, mentre la madre risultò latitante per lungo tempo.