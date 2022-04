Saman Abbas, nel video del TGR la giovane scomparsa/ “Gli ultimi istanti di vita”

Quasi un anno dopo la scomparsa di Saman Abbas, 18enne pachistana scomparsa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il TGR Emilia Romagna ha pubblicato un video nel quale vengono ripresi gli ultimi istanti di vita della ragazza. Nel video, proveniente dalle telecamere di sicurezza poste proprio sopra l’ingresso della casa dove abitava la famiglia pachistana, si vede la giovane allontanarsi insieme ai genitori. Il video è entrato negli atti della richiesta di rinvio a giudizio della procura di Reggio Emilio per i genitori. I due si trovano in Pakistan. Il rinvio a giudizio riguarda anche lo zio e due cugini, arrestati con l’accusa di omicidio.

Le immagini risalgono alla notte tra il 30 aprile e l’1 maggio, proprio nei giorni in cui la giovane è scomparsa. Le immagini riprendono proprio Saman al fianco dei suoi genitori. Secondo gli inquirenti della procura di Reggio Emilia, sarebbero proprio ultimi istanti di vita di Saman Abbas.

Saman Abbas, cosa mostra il video

Nel video pubblicato dal TGR, che fa parte degli atti della richiesta di processo, si vede la giovane allontanarsi insieme ai genitori verso la campagna dell’azienda agricola. Qui, la famiglia Abbas viveva e lavorava ormai da anni. Come si vede nelle immagini, Saman aveva sulle spalle uno zainetto e camminava al fianco della madre e del padre. Le telecamere hanno ripreso la scena nove minuti dopo la mezzanotte.

Pochi istanti e poi la 18enne scompare dall’inquadratura delle telecamere di videosorveglianza. Un minuto dopo, i genitori di Saman tornano indietro verso l’azienda e vengono ripresi nuovamente dalle telecamere: questa volta la ragazza non c’è con loro. Dopo cinque minuti, il padre esce nuovamente e torna verso le campagne. Passa un altro po’ di tempo e l’uomo riappare, tornando verso casa, con in mano lo zainetto che Saman aveva pochi minuti prima sulle spalle. Secondo l’accusa, in quei minuti, la giovane sarebbe stata consegnata allo zio e ai cugini. Proprio loro l’avrebbero uccisa, anche se il cadavere non è mai stato ritrovato.

