Saman Abbas, nuovo rinvio udienza padre Shabbar/ Estradizione sempre più difficile

Le incognite sulla sorte giudiziaria del padre di Saman Abbas, Shabbar, sembrano moltiplicarsi. Poche ore fa, dal Pakistan – dove era attesa un’udienza chiave per l’eventuale estradizione dell’uomo in Italia (ad attenderlo il banco degli imputati per l’omicidio della figlia) – è giunta la notizia di un nuovo rinvio per l’ennesimo cavillo che potrebbe precludere l’orizzonte di un trasferimento del genitore della 18enne in Italia. Shabbar Abbas si sarebbe presentato in aula a Islamabad, davanti al giudice chiamato a vagliare la sua posizione rispetto alle contestazioni italiane -, ma l’assenza di un funzionario dell’agenzia investigativa pakistana avrebbe prodotto l’effetto di un ulteriore slittamento.

Il prossimo appuntamento in tribunale sarebbe stato fissato al 19 gennaio, quando saranno trascorsi 9 giorni dal termine dei 2 mesi che, secondo l’ordinamento del Paese, si attiva dopo il fermo e riguarda la tempistica di una decisione sull’estradizione di un cittadino pakistano. Tale termine, ha spiegato a Ore 14 l’avvocato Saverio Macrì, “è ordinatorio e non preclude” la possibilità che il padre di Saman Abbas venga estradato, ma al netto di ogni ipotesi resta un sospetto: l’assenza di una volontà politica di rimettere Shabbar Abbas al giudizio delle autorità italiane.

Tra gli interrogativi su quanto il Pakistan farà o non farà in merito alle accuse mosse a carico dei genitori di Saman Abbas (la madre della giovane uccisa a Novellara, Nazia Shaheen, è ancora latitante) resta forte il dubbio che i coniugi possano godere di una forma di protezione capace di tenerli per sempre al riparo dal processo per il delitto che si aprirà a Reggio Emilia il prossimo 10 febbraio (imputati anche altri tre parenti della vittima, tutti arrestati all’estero e consegnati all’Italia nei mesi successivi all’omicidio: lo zio Danish Hasnain, indicato dal fratello minore della 18enne quale esecutore materiale del delitto, e due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq). Il padre della 18enne, poche ore fa, avrebbe risposto così al giudice che gli chiedeva conto della localizzazione della moglie: “Sono in prigione, non ne so nulla“.

Saman Abbas è scomparsa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. Per gli inquirenti italiani, uccisa e fatta sparire nel tessuto di un piano premeditato dalla famiglia che l’avrebbe “punita con la morte” per essersi opposta a un matrimonio combinato in patria. Il cadavere della ragazza è stato ritrovato dopo oltre un anno a poche centinaia di metri dall’abitazione in cui viveva con i genitori e il fratello, sepolto sotto un metro e mezzo di terra in un casolare diroccato. Le analisi per accertare le cause del decesso sono ancora in corso, mentre il tempo utile per l’estradizione del padre si contrae inesorabilmente.











