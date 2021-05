Saman Abbas scomparsa, 5 indagati/ Due cugini immortalati con attrezzi da lavoro

Tiene ancora tutti con il fiato sospeso la vicenda della scomparsa di Saman Abbas, ragazza diciottenne di origini pakistane della quale non si hanno più notizie da aprile a Reggio Emilia. La novità di queste ultime ore risiede nell’aumento del numero di indagati che passano da tre a cinque; infatti, ai genitori della giovane e allo zio di quest’ultima, si sono aggiunti due cugini. Gli inquirenti hanno infatti comunicato che essi sarebbero coinvolti attivamente nella sparizione di Saman, poiché le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona li avrebbero immortalati la sera precedente mentre uscivano da un capannone con attrezzi da lavoro, eventualmente utili alla preparazione di una buca.

Intanto, come riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, la comunità del Pakistan in Italia si è resa disponibile a contribuire alle indagini e a collaborare con le autorità italiane, come affermato dal rappresentante del sodalizio, Ahmad Ejaz, il quale si è detto fiducioso che Saman possa essere ritrovata grazie all’operato incessante che gli investigatori stanno effettuando in queste giornate.

SAMAN ABBAS: UCCISA PER AVERE RIFIUTATO UN MATRIMONIO COMBINATO?

Saman Abbas non è ancora stata rintracciata e cresce il timore che possa essere stata uccisa in seguito al rifiuto di un matrimonio combinato con un cugino. A tal proposito, sempre ai microfoni di Adnkronos, Ejaz ha speso parole forti, condannando la pratica barbara del matrimonio combinato forzato, che “non rientra nella tradizione del Pakistan, né dell’Islam”, ma, semmai, “nella cultura di una singola persona o di un villaggio. Non si deve generalizzare”. Ejaz ha sottolineato inoltre che il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, sta cercando di aumentare i diritti delle donne e ha permesso al Paese di compiere passi avanti verso la loro emancipazione, nonostante le difficoltà legate al fondamentalismo e ai talebani. In questo momento preciso, la comunità pakistana presente in Italia sta faticando a emanciparsi, ma partecipa allo sviluppo economico e promuove i rapporti fra il loro Stato d’origine e il Belpaese. “Alcuni di noi sono tornati in Pakistan dove hanno aperto pizzerie, ristoranti italiani”, ha concluso.

