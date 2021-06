Saman Abbas, un testimone/ “Il papà aveva iniziato a bere da un anno, era irascibile”

Un uomo pakistano che conosce il padre di Saman Abbas, il signor Shabbar, ha svelato che lo stesso avesse iniziato a bere da circa un anno: “Una cosa scioccante – le parole del ‘testimone’ ai microfoni di Storie Italiane, programma di Rai Uno, in merito al presunto omicidio della giovane 18enne – nessuno se l’aspettava, un padre che ammazza la figlia, non immaginavo fosse una persona così, da un anno che lui ha iniziato a bere, quello che vedevo era una persona non a posto”. Stando a quanto specificato da quest’uomo, Shabbar Abbas, padre di Saman, era cambiato molto nell’ultimo periodo: “Era un po’ irritante, irascibile, se c’era qualche persona che faceva qualcosa cercava sempre di litigare, aveva cattiveria, non tanto tempo fa, prima era normale, come gli altri”.

SAMAN ABBAS: “IL PADRE BEVEVA E MI HA CHIESTO AIUTO”

Ad un certo punto ha iniziato a chiedergli un aiuto economico: “Mi ha chiesto aiuto, aveva problemi e aveva bisogno di soldi, e io l’ho aiutato, poi dopo un po’ ho smesso. Mi ha detto che mi avrebbe pagato poi sono partiti per il Pakistan, nel 2019 sono andati via a novembre e sono tornati a gennaio 2020, padre, madre e figlia Saman poi d’estate sono tornati, stavano organizzando le nozze? Non so”. In studio Cecchi Paone commenta: “Assurdo che il padre di Saman Abbas, che sembra così fedele all’Islam, infranga una delle prime regole dell’Islam che è quello di non bere alcol”.

