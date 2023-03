Saman/ Il padre accusa il fidanzato della 18enne, ma una chat segreta lo smentirebbe

Il padre di Saman Abbas, Shabbar, è ancora in Pakistan in attesa che il giudice di Islamabad decida sull’istanza di estradizione avanzata dall’Italia e sul suo eventuale rilascio su cauzione chiesto dalla difesa. Nel frattempo, lancia pesanti accuse all’indirizzo del fidanzato della figlia 18enne uccisa a Novellara nel 2021, delitto del quale l’uomo è accusato con la moglie, Nazia Shaheen (ancora latitante in patria) e altri tre parenti (Danish Hasnain, Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz, gli unici tre presenti alla sbarra nel processo apertosi il 10 febbraio scorso a Reggio Emilia).

Pier Paolo Pasolini, chiesta riapertura indagini/ "Eseguire verifiche di tre Dna"

Shabbar Abbas punta il dito contro Saqib, il ragazzo con cui Saman aveva una relazione invisa alla famiglia, sostenendo che possa essere lui l’autore dell’omicidio. Ma non solo: il padre di Saman punta il dito anche contro lo Stato italiano, a suo dire responsabile di aver allontanato la figlia da casa per mandarla in una comunità. Le cose, però, secondo la ricostruzione sono andate diversamente e Saman sarebbe stata costretta alla fuga, almeno un anno prima della sua scomparsa e della sua morte, per scampare a un matrimonio combinato dai familiari in Pakistan. Proprio la sua resistenza al volere dei parenti avrebbe dato impulso a un presunto piano per ucciderla e disfarsi del corpo. Secondo quanto anticipato dalla trasmissione Quarto Grado, una chat segreta “sbugiarderebbe” Shabbar Abbas.

Alice Neri/ L'intercettazione del collega sull'ultima serata trascorsa insieme

Rinviata udienza sul rilascio del padre di Saman: cosa sta succedendo in Pakistan

Poche ore fa, un nuovo rinvio di udienza si è insinuato nel tortuoso iter di valutazione della posizione di Shabbar Abbas in Pakistan. Stavolta, un’emergenza avrebbe impedito al magistrato di presenziare in aula. Stando a quanto riportato dall’Ansa, infatti, sarebbe stato chiamato ad intervenire sul luogo in cui ieri si sarebbe registrato il crollo di un ponte, in un cantiere in costruzione, e sarebbe questo il motivo dello slittamento dell’appuntamento in aula a Islamabad.

La discussione prevista per la giornata di ieri, 2 marzo, non riguardava però la richiesta di estradizione a carico del padre di Saman. Il giudice era chiamato a valutare l’istanza di scarcerazione avanzata dal suo avvocato difensore e tutto ora sarebbe rinviato al 9 marzo prossimo. Stesso giorno in cui, in aula, si dovrebbe tenere un altro step per decidere sulla richiesta di estradizione proposta dalle autorità italiane. Al momento, non è chiaro quale sarà la sorte giudiziaria di Shabbar. Il padre di Saman e la moglie, Nazia, potrebbero scampare al giudizio che li attende in Italia, mentre i tre parenti coimputati per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della ragazza, si accusano a vicenda alla sbarra.

Belgio, bimba di 6 mesi di origini italiane muore al nido/ Sospetti su un'educatrice













© RIPRODUZIONE RISERVATA