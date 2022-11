Samanta Migliore/ L’avvocato “Sua morte fulminea, quantità di silicone spropositata”

A Mattino Cinque si torna a trattare il caso della povera Samanta Migliore, la donna morta a seguito di un’iniezione di silicone liquido da parte della trans Pamela Andress, per aumentare la propria taglia di seno. La donna, ritenuta colpevole, è stata arrestata e posta ai domiciliari, ma stando a quanto fatto sapere dall’avvocato Pizzi, legale di Anthony, ex marito di Samanta Migliore, c’è il rischio che la stessa non faccia nemmeno un giorno di carcere.

Samantha Migliore/ L'avvocato: “Pamela Andress non farà un giorno di carcere”

Oggi l’avvocato era nuovamente presente negli studi di Mattino Cinque ed ha spiegato: “Si ipotizza un patteggiamento a 4 anni e 5 mesi di reclusione, senza aver versato un euro di risarcimento, sembra incredibile ma questo è il sistema giudiziario che lo consente e Pamela se ne sta avvalendo”. In Italia non si fa galera se la pena non supera i 4 anni, e tenendo conto del periodo già trascorso ai domiciliari, per Pamela Andress si prospetta di fatto la libertà. Quindi l’avvocato Pizzi ha proseguito, parlando del caso di Samanta Migliore: “Ci troviamo di fronte ad un caso ‘di scuola’ di uso abusivo della professione medica, questa donna non aveva neanche il titolo di estetista e vi è la prova che l’ha fatto più volte su varie pazienti”.

SAMANTA MIGLIORE, L’AVVOCATO: “IL MEDICO LEGALE E’ RIMASTO IMPRESSIONATO”

Samanta Migliore è morta nel giro di pochi istanti a seguito di un’embolia polmonare praticamente immediata: “Le viene iniettato un quantitativo spropositato di silicone liquido, il professor Migliorini medico legale è rimasto impressionato dalla quantità di silicone trovato dentro i vasi sanguigni, l’embolia è stata fulminante”.

L’avvocato ha aggiunto e concluso: “La conoscenza fra Samantha e Pamela avviene tramite la sorella”, In studio, la giornalista Francesca Carollo, ha commentato: “Questa storia ha un epilogo terribile che è la morte di una donna e di una mamma, ma bisogna andare dai professionisti, dai medici, non si può andare da questi ciarlatani, le prescrive antibiotici, parla di alluminio… nessuno le ha puntato la pistola alla tempia per fare questo intervento”.

