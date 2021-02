Samanta Togni/ “Ballando con le stelle? Sono molto grata, ma…”

Samanta Togni debutta in solitaria alla conduzione di “Domani è domenica“, il nuovo programma in partenza da sabato 13 febbraio su Rai2. Una nuova avventura televisiva per l’ex ballerina di Ballando con le Stelle che dopo la co-conduzione de I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli è pronta ad una vera e propria promozione televisiva. Intervistata da SuperGuida Tv la ballerina ha dichiarato: “sono stata coinvolta in questo progetto mentre ero impegnata nella conduzione de “I Fatti Vostri”. Mi ha chiamata un autore parlandomi di questo programma che è slittato poi per via dell’emergenza coronavirus. E’ stata una telefonata inaspettata e io stessa ero incredula. Ero già molto contenta per l’esperienza de “I Fatti Vostri” e ho subito accettato questo nuovo impegno. Sono molto felice”.

Non solo, la Togni ha raccontato in esclusiva qualche anticipazioni sul nuovo programma: “ogni sabato nel programma ci sarà spazio per un’intervista in cui approfondirò con il personaggio cosa gli piace fare nel suo tempo libero. Parleremo delle passioni degli italiani e daremo anche qualche consiglio per passare il tempo, dalla lettura, ai viaggi, al bricolage. E poi parleremo anche di cucina con Angelica Sepe che ogni settimana ci delizierà con la ricetta del piatto preferito dell’ospite che avremo in studio”.

Samanta Togni: da Ballando con le Stelle alla tv

Tutti ricorderanno Samanta Togni per la sua lunghissima esperienza a Ballando con le stelle, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci. Ad un certo punto però la Togni ha deciso di lasciare il programma: “sono molto grata a “Ballando con le stelle” perché mi ha fatto conoscere al pubblico televisivo e sono stata accolta in una grande famiglia. Sono convinta della decisione che ho preso. Era arrivato il momento giusto per voltare pagina. Con un pizzico di coraggio e incoscienza, ho deciso di lasciare il programma senza avere nulla in cantiere. Visti i risultati però penso di aver fatto bene”. Infine parlando della nuova esperienza come co- conduttrice in tv a i Fatti Vostri ha confessato: “è un’esperienza molto positiva. La diretta è per me una palestra quotidiana perché per tanti anni con “Ballando con le stelle” ho esplorato la prima serata. Si è creato un ambiente molto bello e sono stata subito accolta. Mi sono sentita in famiglia. Lavorare in serenità è fondamentale e c’è un bel feeling con tutto il cast”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA