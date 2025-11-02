Samanta Togni racconta il periodo buio dei disturbi alimentari e spiega la fine della sua relazione con l'ex compagno Mario Russo

Samanta Togni scalda i motori per Amici 25: chi è la ballerina e il periodo buio coi disturbi alimentari

C’è anche la ballerina Samanta Togni tra i giudici di oggi, domenica 2 novembre, di Amici 25. La danzatrice porta tutta la sua esperienza e il suo entusiasmo tra gli allievi di Maria De Filippi, nella speranza di ispirare e motivare a dovere i concorrenti. Oggi Samanta Togni si mostra sempre felice e sorridente, ma in passato ha dovuto combattere contro i suoi mostri interiori. Non tutti forse sanno che la ballerina ha sofferto di disturbi alimentari, sprofondando in un vortice pericoloso.

“Ne sono riuscita ad uscire soprattutto grazie a mia mamma che mi accompagnava dai dottori e mi ha fatto capire che non era la direzione giusta”. Un periodo difficile ed in salita per la ballerina quarantaquattrenne, che ancora oggi ricordo il punto più basso toccato coi 44 chili sulla bilancia. “Eppure non mi vedevo abbastanza magra, mi guardavo allo specchio e dicevo che dovevo perdere ancora qualcosa”, ricorda Samanta Togni.

Samanta Togni esce dal buio: “Mi ero annullata dimenticando l’amore per me”

Per la ballerina fu un periodo davvero difficile, tra conteggio esasperato delle calorie ed un’immagine sfalsata di sé. “Non è mai solo una questione estetica”, ha precisato saggiamente la ballerina. Ora Samanta Togni, ex componente del cast di Ballando con le Stelle, sembra aver trovato l’equilibrio perfetto. “Sento di essere in una fase di rinascita, il dolore c’é ma va bene perché si va verso la luce”, le sue parole.

L’ex ballerina di Milly Carlucci, oltretutto, è reduce anche dalla rottura con l’ex compagno Mario Russo, l’uomo sposato ormai cinque anni fa. Una separazione difficile ma necessaria, come spiegato dalla stessa Togni nell’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo. “Mi sono un po’ annullata, dimenticando l’amore per me…”, ha ammesso amareggiata Samanta.

